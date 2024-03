Pákolicz Attila, az Aldi Magyarország sajtókapcsolati cégének vezetője mutatta be érdeklődésünkre az első termékeket, amiknél náluk már működik az új rendszer. Természetesen, akik nem használják az új rendszert, a palackokat kidobhatják szelektív gyűjtőkonténereikbe is. Ugyanez igaz arra, ha valaki nem sérülésmentes palackot ad le, vagy éppen maradt ital a palackban, és ezért az automata nem veszi be. – A rendszer bevezetésével a visszaváltási díjjal forgalomba hozott, egyszer használatos PET, fém és üveg italospalackokat, illetve italosdobozokat már a visszaváltási díjjal terhelten lehet megvásárolni egyes, sajátmárkás termékeinknél – hangsúlyozta Pákolicz Attila.

Pákolicz Attila, az Aldi Magyarország sajtókapcsolati cégének vezetője mutatta be, miképpen működik a palackok visszaváltása. Fotó: Bencsik Ádám

Az 50 forintos visszaváltási díjat levásárolható kuponként adják

A hatályos jogszabályok értelmében a 400 négyzetméternél nagyobb eladóterű üzleteknek kötelező visszaváltó automatákat telepíteniük. A fogyasztók ezeknél adhatják le az érintett palackokat, leadáskor a visszaváltási díj a fogyasztó részére visszajár. Az Aldi valamennyi hazai üzlete 400 négyzetméternél nagyobb eladóterű, a vállalat ezért az összes áruházánál üzembe helyezte a visszaváltó automatákat.

Pákolicz Attila kitért arra, náluk már megjelentek az első, visszaváltási díjas termékek. Szénsavmentes üdítőitalaik címkéjén megtalálható a visszaváltási díjra vonatkozó logó, valamint a díj mértéke, amelynek összege a kasszánál automatikusan hozzáadódik a termék árához. A visszaválthatóságot a polcokon kihelyezett ártáblán külön is jelölték. A vásárló a palackonként 50 forintos visszaváltási díjat a kiállítás helyén levásárolható kuponként kapja meg. A levásárlás mellett jótékony célra is felajánlható az összeg, a bankszámlára történő azonnali átutalás pedig – a MOHU tájékoztatása szerint – várhatóan áprilistól lesz elérhető.

A csomagolás épségét, fizikai paramétereit is ellenőrzik

Pákolicz Attila szólt arról, a jövőben folyamatosan érkeznek a visszaváltásidíj-köteles termékek az Aldi áruházaiba. A vásárlók a csomagoláson található visszaváltási logó és az ártáblán található erre vonatkozó pluszinformációk segítségével azonosíthatják ezeket a termékeket.

A visszaváltás az új vonalkódok leolvasásán és a termék regisztrálásán alapul, és a csomagolás épségét, fizikai paramétereit is ellenőrzik. Fontos, hogy ne nyomjuk össze a palackot, mivel az automaták a csomagolás formáját, súlyát és vonalkódját azonosítják, ezért csak ép, eredeti alakját megőrző, jól olvasható vonalkódú termékeket fogadnak el visszaváltásra.

A korábban gyártott, forgalomba hozott termékek 2024. június 30-ig továbbra is kaphatók lesznek, és nem kell értük visszaváltási díjat fizetni, de nem is lehet őket visszaváltani.

Palackok visszaváltása: tudatosságra ösztönzik a fogyasztókat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK) érdeklődésünkre közölték, idén január 1-jétől indult a kötelező visszaváltási rendszer, amely a 0,1–3 literes űrtartalmú, műanyag, fém- vagy üvegcsomagolású italtermékekre – kivéve a tejet és a tejalapú italokat – vonatkozik. A csomagolások esetében a díj mértéke palackonként 50 forint.

A NAK felhívja a figyelmet, hogy ez az összeg nem a gyártók, illetve a forgalmazók bevételeit gyarapítja. A gyártóknak és forgalmazóknak visszaváltási díjat kell fizetniük a MOHU részére, amely beépül a termék fogyasztói árába is. A visszaváltási díjakból hatékonyabb, fenntarthatóbb hulladékkezelés valósítható meg. Az új rendszer célja, hogy tudatosságra ösztönözze a fogyasztókat, így a szelektív hulladékgyűjtés és lakossági szemétszállítás helyett a vásárló a forgalmazási helyekre vigye vissza a kiürült csomagolást.

Ennek köszönhetően jelentősen emelkedhet a fém-, a műanyag és az üvegcsomagolások visszagyűjtési és újrahasznosítási mennyisége. A kötelező visszaváltási díjas rendszer által a hazai és európai gazdaság is értékes újrahasznosítható alapanyaghoz juthat, amelyet felhasználhatnak új palackok gyártásához is.

A rendszer átfogó célja az európai unióban a környezetvédelem elősegítése, az erőforrások megőrzése, az energia megtakarítása és a gazdasági előnyök biztosítása, valamint a fogyasztók tudatosságának növelése a hulladékkezelés és az újrahasznosítás fontosságával kapcsolatban a globális felmelegedés és az üvegházú gázkibocsátás csökkentése érdekében.