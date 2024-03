Kardos Károly polgármester az előterjesztés tárgyalása során elmondta, előzetesen egyeztettek az intézmények vezetőivel, akik el is fogadták a tervezetet. Mint kiemelte, a költségvetésben szereplő bevételek fedezetet biztosítanak az intézmények és az önkormányzat működésére, a feladatok ellátására, a már elkezdődött fejlesztések befejezésére, illetve elindítására. Hozzátette, nem a „Kánaán” Körösladány költségvetése, szűk az önkormányzat mozgástere.

Kardos Károly: Körösladány költségvetése fedezetet biztosít az intézmények és az önkormányzat működésére Fotó: Bencsik Ádám

– Az elmúlt időszak úgy alakul, hogy öt évből négy szűk, egy pedig átlagos vagy egy kicsit jobb. Ehhez hozzá kellett szokni, eddig is sikerült megoldani, most sem lesz probléma – fogalmazott.

Körösladány költségvetése: számos tényezőre figyeltek

Tóth József Endréné, a gazdasági és pénzügyi bizottság elnöke elmondta, 1,7 milliárd forint bevétellel és kiadással határozták meg Körösladány idei költségvetését.

– A város költségvetése jelentős részt személyi juttatásokból, dologi kiadásokból, járulékokból, tartalékalapból, szolidaritási hozzájárulásból, felújítási és felhalmozási kiadásokból álló össze – tette hozzá a bizottsági elnök. Tóth József Endréné kitért arra, hogy a személyi juttatások aránya jelentősen növekedett, hiszen január 1-től a köznevelési intézményben is bevezették pedagógus-életpálya modellt, amelyet a központi költségvetés teljes mértékben finanszírozott. A büdzsé tartalmazza a minimálbérrel és a garantált bérminimummal kapcsolatos változásokat. Hozzátette, a köztisztviselők illetményalapja 2008 óta változatlan, a képviselő-testület éppen ezért minden évben felülvizsgálja a kérdést, így a költségvetésben az illetményalap növekedésével is számoltak. Mint mondta, a pénzmaradvány jóváhagyását követően a kishajó-kikötő megvalósítása is szerepel a költségvetésben.

Stabil, takarékos büdzsé született

Holóka Demeter Péter önkormányzati képviselő hangsúlyozta, stabil és takarékos költségvetés született.

– A jelen gazdasági és világpolitikai helyzetben a stabilitás megőrzése kiemelten fontos – folytatta a gondolatot. – Amennyiben ezen a téren jövőre vagy később változás lesz, a világpolitikai és gazdasági helyzet pozitív irányban mozdul el, stabil ugródeszkáról indulhatunk el.