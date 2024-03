Támaszsonkára, úgy 15–16 kilósra támaszkodva jobban megy az írás az embernek. A Kolbászkunyhóban találtunk is ilyet, de az a pulton belül volt, mi pedig kívül. Persze, hazavihetnénk, de sokáig nem lehetne támaszkodni rá, hamar az üstben kötne ki.

Knyihár Mihály hentes, a Kolbászkunyhó tulajdonosa elmondta, a hagyományos, egész parasztsonkákat még októberben, novemberben sózták be, a darabolt, kötözött és szívsonkát novemberben, decemberben. Az előbbiek a múlt év végén, utóbbiak valamivel később kerültek a füstre.

Juhász György és felesége, Borbála már készülnek a piacon a húsvétra Fotó: Bencsik Ádám

Kiképzést kaptunk sonkatudományból

– A parasztsonka a hathetes érlelés során 35-40 százalékot is veszít a súlyából, a só kiveszi a vizet – ecsetelte Knyihár Mihály. – Ha kisebb darabokra vágjuk, és úgy sózzuk be, akkor kevesebb idő is elég az érleléshez. Az árakban nagy eltérés nincs a hagyományos termékek között. Ugyanakkor a gyorspácolt, vákuumozott sonkák jóval olcsóbbak. Nincs azzal baj, hogy ilyen termékek is jelen vannak, főként a multiknál, de a vevő annyit várjon el ezektől, amennyivel olcsóbbak a hagyományos eljárással készült sonkáknál.

Kis kiképzést is kapunk sonkatudományból, a gyorspácoltnál a pácot befecskendezik a húsba, és a vákuumfólia tartósít. Tehát, ha kinyitjuk a csomagolást, vizes lesz a hús, és pár napon belül el kell fogyasztani, másként megromlik. A parasztsonkát előnyben részesítők szerint a sonkalében megfőzött tojás és kolbász is sokkal finomabb. Akik a sonkát nem tudják megfizetni, azok füstölt csülköt visznek. Megfőzve ugyanolyan finom, csak csontosabb és kisebb.

– Míg mi a házi sonkánál a sózással elvesszük a vizet, addig a gyorspácolású termékeknél hozzáadják. Emiatt többet is nyom az áru, nem véletlen, hogy az árban jelentős a különbség – hangsúlyozta Knyihár Mihály. – A minőségre odafigyelünk, a vásárlót meg kell tisztelni, becsülni. Rossz árut csak egyszer lehet eladni, az igazi hentesek azonban ragaszkodnak ahhoz, hogy a legjobbat adják a vevőknek.

Önmegtartóztatás: reméli, kibírja a kolbász húsvétig

Annyira leragadtunk a sonkáknál, hogy a végén majdnem elfelejtettük: Kolbászkunyhóban vagyunk. Vass Erika eladó vezetett végig a kínálaton, melynek csak egy hibája van, nem a mi kamránkban található.

– A csabaiak jellemzően húsvétkor vágják meg az első vastagkolbászt, ekkorra érik be – ecsetelte Hajdú János, aki két vastagkolbászt is vett. – Anyósoméktól tanultam, hogy a szlovákok húsvétkor nemcsak sonkát, hanem kolbászt is főznek. A kisebbik szálat erre szánom, a nagyobbat szépen felszeletelve a húsvéti asztalra. Remélem, kibírja addig, és nem nyúlok hozzá. Nehéz lesz az önmegtartóztatás.

Juhász György és felesége, Borbála elmondták, csak minőségi alapanyagból készítenek húsvéti készítményeket. Ez igaz a kolbászra és az egyéb füstölt termékekre is. Mindkettőjüket megválasztották már a Csabai Kolbászfesztivál királyának, illetve királynőjének, vagyis megnyerték a szárazkolbászversenyt. Ugyanakkor a húsvéti sonkánál sem adják alább, vagyis megadják a módját az elkészítésnek.

– A családnak egy jókora hátsó sonkát tettünk félre, a són kívül ez sem látott mást, hetekig forgattuk benne, aztán füstöltük – ecsetelte a gazda. – Most a kamrában várja a jószerencsét, vagyis, hogy húsvét előtt kiáztassuk, majd üstben megfőzzük.