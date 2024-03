Felesége, Mónika és lányuk, a kilencéves Laura is aktívan kiveszi a részét a kolbászkészítésből. Ahogy a kislány anyukája fogalmazott, Laura már pontosan tudja a fűszerezést, sokszor precízebb, mint az apja. No, ez természetesen nem azt jelenti, hogy a hentesmester elnagyolná a fűszerezést, de ahogy mondta: tévedés azt gondolni, hogy azon múlik minden. A füstölés, a tárolás, a mindennapi odafigyelés legalább ilyen fontos. Manapság pedig előrébb lépett a sorban az időjárás, hiszen ez is nagyban befolyásolja a kolbászok minőségét az érés során. A kiindulópont, a megfelelő alapanyag is nagyon lényeges.

Szót ejtett Pallér Sándor arról is, hogy a tavalyi Csabai Kolbászfesztiválon Mónika második, Laura pedig harmadik helyezést érdemelt ki a nemzetközi szárazkolbászversenyen.

– Mindig a szezon végén, így húsvét előtt választjuk ki azokat a kolbászokat, amikkel aztán versenyzünk – ecsetelte Mónika. – Mivel a versenyekig sokat kint alszanak még a kamrában, több szálat teszünk külön, mert hónapokkal előrébb mi sem látunk. Tehát nem tudjuk, melyek lesznek az adott verseny idejére a legszebbek, legjobbak. Ugyanakkor nagy különbség nincs, mert a minőség ugyanaz.