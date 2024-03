Békéscsaba 2021-ben alkotta meg a fenntartható energia- és klímaakciótervét – ismertette dr. Bacsa Vendel jegyző, hozzáfűzve, hogy szó van benne a klímaváltozásra való felkészülésről, annak kezeléséről; a hatékony energiagazdálkodásról; a helyi erőforrásokra való támaszkodásról. Most a WWF Magyarország projektje lehetőséget ad arra, hogy felülvizsgálják ezt a dokumentumot, és a természetvédelmi szervezet szakmai szervezésében, az önkormányzat támogatásával ezért tartottak műhelymunkát. Az eseményen arról tanácskoztak, hogy ebbe a folyamatba miként lehet bevonni a vállalkozásokat, a civil szervezeteket, a fiatalokat többek között.

Csontos Csaba, a WWF Magyarország projektvezetője elmondta, hogy felülvizsgálják Békéscsaba fenntartható energia- és klímaakciótervét. Fotó: Bencsik Ádám

Felülvizsgálják a tervet

Csontos Csaba, a WWF Magyarország projektvezetője elmondta, hogy fut egy projektjük, amelynek keretében felülvizsgálják Békéscsaba meglévő fenntartható energia- és klímaakciótervét.

Ő is megerősítette, hogy ennek első lépéseként hívták össze szerdán az ügyben érdekelt szereplőket egy műhelymunkára. Hozzátette: a város vállalta, hogy ezt a dokumentumot kétévente átnézik, hiszen az elmúlt időszak eseményei, változásai érintették Békéscsabát is, illetve meg kell vizsgálni, hogy milyen lépéseket sikerült tenni a kitűzött klímacélok felé. Szeretnék, ha ez a terv a közbeszéd részévé válna, és mindenki tisztában lenne azzal, hogy ő is tehet azért, hogy Békéscsaba egy élhetőbb, a klímaváltozás hatásainak ellenálló település legyen.

A gázoktól az aszályig, a viharokig

A dokumentumban szó van az üvegházhatású gázok, a szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséről – amely magában foglalja az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások térnyerését –, de fontos fejezet szerinte a klímaalkalmazkodás is, hiszen az elmúlt időszakban volt tapasztalat nemcsak az aszály, de a hirtelen lezúduló és közben nagy mennyiségű csapadék kapcsán is. Új elemként jelenik majd meg a tervben az energiaszegénység, az energiához való hozzáférés kérdése, ami kézzel fogható problémává vált az elmúlt időszakban.

Van, ami nem pénzkérdés

Csontos Csaba, a WWF Magyarország projektvezetője hangsúlyozta: nem a fióknak készül a dokumentum. Fontos, hogy mindenki tudja, hogy számít a véleménye, egy élő tervet készítenek, amelyet szintén felül kell majd vizsgálni időről időre. Bár vannak olyan intézkedések, amelyekhez pénzre van szükség – a támogatások, források megtalálása mindig kulcskérdés egy-egy projekt esetében, amelyekkel előre léphet a város –, úgy véli, hogy a helyiek elhivatottsága nem pénzkérdés, vannak otthon is bevethető trükkök.

Kíváncsiak a fiatalok véleményére

A szakember jelezte, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a fenntartható energia- és klímaakcióterv felülvizsgálata során a fiatalokra. Szeretnék ugyanis, hogy az ő szavuk is eljusson a döntéshozókhoz. Például a Csabai Garabonciás Napok keretében szerveznek majd ezzel kapcsolatban programokat, kíváncsiak lesznek arra, hogy mik azok az irányvonalak az ifjúság szerint, amiket követnie kellene Békéscsabának. Úgy véli, hogy a fiatalok képesek motiválni a szüleiket, nagyszüleiket, és akkor beindulhat egy kedvező spirál.