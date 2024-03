A dróntechnológia gyakorlatát és lehetőségeit ismertette Bónus Krisztián és Pozsonyi István, a ménesbirtok két szakembere. Az alkalmazott szoftverekről, az algoritmusokról a repülési útvonal tervezésén át a pontos adatfeldolgozásig rengeteg hasznos információt osztottak meg a drónbemutatón azokkal a gazdálkodókkal, akiknek felkeltette az érdeklődését az Agrár-EDIH Drón nap címmel meghirdetett program.

A drónbemutató részeként levegőbe emelkedtek a szerkezetek.

Fotó: Bencsik Ádám

Drónbemutató: adatgyűjtéstől a flottáig

A házigazdák részletesen beszéltek az adatgyűjtésről, a megvalósítás szervezéséről, a nyílt forráskódú programokról, a drónflottáról, valamint a műveletek végrehajtásáról is. Bemutattak képfeldolgozó szoftvereket és szó volt az adattárolásról is.

Bónus Krisztián precíziós gazdálkodási csoportvezető kiemelte, hogy a ménesbirtok számára a digitalizáció lehetőség a költséghatékony gazdálkodásra.

A közel 50 résztvevő közelről és működés közben is megnézhette a Mezőhegyes környéki földeken használt drónokat, amelyek közül három is repült a bemutató részeként. A foltpermetezés gyakorlatát és a monitoring megvalósítását láthatták élőben, majd a felvételezés során begyűjtött adatokat töltötték át egy szoftverbe, amiben azok kezelését és elemzését is bemutatták.