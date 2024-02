Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével és a Békés Vármegyei Kormányhivatal részvételével fogták össze azokat a Békés vármegyei településeket, amelyeknek vannak olyan turisztikai attrakcióik, olyan látnivalóik, amelyeket az Utazás kiállításon közösen mutatnak be. Kiemelte, az Utazás kiállítást 46. alkalommal rendezik meg ezekben a napokban, és Gyula első alkalommal lehet díszvendég.

Dr. Görgényi Ernő mutatta be az érdeklődőknek Gyula nevezetességeit Fotó: Bencsik Ádám

A polgármester bemutatta Gyula legismertebb turisztikai attrakcióit, nevezetességeit, a Gyulai Várfürdőt, a várat, az Almásy-kastély, a Várszínházat, Erkel Ferenc szülőházát, a polgári miliőt egyedülálló módon bemutató Ladics házat, a Százéves cukrászát, a gyulai kolbászt. A látogatók körében végzett felmérések eredményeit is ismertetve elmondta, a vendégek számára különösen sokat jelent a gyulai polgárok legendás vendégszeretete.

Két és félmillió éves, gyógyhatású termálvíz

Kun Miklós, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, folyamatos fejlesztéseik a vendégelégedettség erősítését, illetve az energiahatékonyság növelését egyaránt szolgálják. Mint mondta, a Gyulai Várfürdő természetvédelmi területen fekszik, egyben történelmi örökség is, különleges medencékkel.

– Egy kastélykertben épült meg a fürdő, amelynek egyik kerítése maga a kastély, a másik az Ó-Fehér-Körös – tette hozzá. – Termálmedencéinkben a víz 2,5 millió éves, nincs benne vegyszer, baktérium, gyógyhatása pedig erős. Hangsúlyozta, az idősebb gyógyulni vágyók mellett várják a családosokat is, őket szolgálja például az ország egyik legszebb zárt terű AquaPalotája vagy a vízi gyermekparadicsom.

Gyertyafény világítja meg a patinás történelmi épületeket

Fekete-Dombi Ildikó, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kiállítóhelyekért felelős ügyvezető igazgatója elmondta, tavaly 180 ezren keresték fel a gyulai kiállítótereket. Szólt a vár és az Almásy-kastély számos programjáról, egyebek mellett a gyertyafényes tárlatvezetésekről, amelyek egészen különleges élményt nyújtanak az érdeklődőknek.

Kifejtette, nagyon népszerű volt a Gödöllői Királyi Kastéllyal szervezett Sisi kiállításuk, amit 33 ezren tekintettek meg, és jelenleg is látható a Munkácsy: a sikersztori című interaktív tárlat. A szakember bemutatta egyebek mellett a szabadulószobákat, illetve az Erkel Ferenc Emlékház interaktív eszközeit és a kiállítóhelyeket.

Minőségi szórakoztatás a Gyulai Várszínházban

Dr. Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója a teátrum történetét vázolta, kiemelve, hogy idén hatvan éve, hogy megtartották az első előadást a várban.

– A Gyulai Várszínház történelmi érdeklődése a mai napig megmaradt, minden évadban vannak történelmi témájú darabok – fogalmazott. – Új és ősbemutatók, kortárs magyar drámák ugyancsak jellemzik a teátrumot. Évtizedes törekvés, hogy minőségi szórakoztatást adjunk a nézőknek. Az állandóság és a megújulás egyaránt jellemző a Gyulai Várszínházra.

Idén is sztárfellépők a pálinkafesztiválon

Varga-Bora Tímea, a Gyulai Pálinkafesztivál főszervezője kifejtette, a gyulai esemény volt az első fesztivál, amely felvállalta a hungarikum pálinka népszerűsítését, talán egyebek mellett ennek is köszönhető, hogy a pálinka hungarikum lett. A rendezvénysorozaton mindig rengeteg szakmai programmal várják a látogatókat, és megmutatják, hogy a pálinkának a konyhában, az ételkészítésben is ott a helye. Kitért arra, hogy idén a birs lesz a fesztivál gyümölcse. Mint mondta, ebben az évben is megrendezik a Brillante Nemzetközi Pálinka- és Párlatversenyt, ahogy Az év pálinkás bonbonja versenyt is. A fesztivál alatt minden évben megszületik a Nemzeti Összetartozás Pálinkája.

Dübörög Békéscsabán a Munkácsy emlékév

Kotroczó Henrietta, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület alelnöke elmondta, elkezdődött az az egész éves rendezvénysorozat, amellyel Békéscsaba városa Munkácsy Mihály születésének 180. évfordulóját ünnepli. A Munkácsy Mihály Múzeumban időszaki kiállítás nyílt, melynek keretében a művész Honfoglalás című festményének két vázlatát tekinthetik meg az érdeklődők, illetve a festmény születésének körülményeibe is betekinthetnek. Pénteken a Békéscsabai Jókai színházban mutatják be a Munkácsy, a festőfejedelem című musicalt Koltay Gábor rendezésében. Idén befejeződik a Munkácsy-negyed fejlesztési programja, a zárórendezvény elemei, eseményei, beruházásai pedig szintén gazdagítani fogják az emlékév programkínálatát. Górcső alá vették a tavaly az év kerékpárútja címet kiérdemelt Wenckheim kerékpárutat, amihez szintén több program kapcsolódik majd. Természetesen a csabai kolbászról, illetve a kolbászfesztiválról, Békéscsaba gasztronómiájáról is részletesen szót ejtettek.

Legek, napfény, vizek

Hamzáné Szécsi Ágnes, a Szarvasi Turisztikai Kft. ügyvezetője kiemelte, Szarvas a történelmi Magyarország középpontjában fekszik, a napfény és a vizek városa. A szakember a „legjeiket” emelte ki. Szarvason található az ország legnagyobb területen, 82 hektáron fekvő arborétuma. Annak területén található, két hektáron a Mini Magyarország makettpark, ami hazánk egyetlen interaktív makettparkja, ahol a történelmi Magyarország legikonikusabb épületeinek tűpontos kicsinyített mását tekinthetik meg az érdeklődők. A Körös-Maros Nemzeti Park területén helyezkedik el a Körös-völgyi Állatpark, ahol a Kárpát-medence őshonos állatait mutatják be, illetve hazánkban kizárólag itt tekinthető meg a jávorszarvas. A vízi színház különlegességeit ugyancsak ismertette a szakember. Kugyeláné Décsei Mónika, a Szarvasi Arborétum kommunikációs referense az arborétum programkínálatáról, az osztálykirándulások lehetőségeiről adott tájékoztatást.

Aktív turizmus, különleges természeti adottságok

Kálmán Tibor, Békés polgármestere hangsúlyozta, településük kínálata nagyon jól kiegészíti a békéscsabai és a gyulai attrakciókat, a három város pedig nagyon jól is dolgozik együtt. Szólt a Békési Wondairland Fesztiválról, az autós tuningshowról, a Madzagfalvi Napokról, az aktív turizmus adta lehetőségekről, a Dánfoki Üdülőközpontról, a kishajó-kikötőről, az Ó-Fehér-Körös és a Kettős-Körös egyedi természeti környezetéről, a Békési Pálinkaházról, a helyi fürdőről, programjaikról. Mint elmondta, egy olyan aktív turisztikai attrakción dolgoznak, amely Gyulától egészen Csongrádig egyedülálló aktív, kerékpáros és vízi turisztikai útvonalat fűz majd fel egy hálózatra.

Tizenhat holtág, fürdő, gasztronómia

Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere egyik legnagyobb erősségüknek nevezte, hogy városuk a Hármas-Körös mentén fekszik, és a folyó szabályozásával létrejött tizenhat olyan holtág a településen, amely turisztikai kínálatot is nyújt.

– Ezek jó minőségű vízzel rendelkező kül- és belterületi holtágak, amelyek szinte teljes egészében be vannak építve, partjukon rengeteg magánszálláshely található – fogalmazott. Szólt a horgászturizmus jelentőségéről, illetve arról, hogy hazánkban az egyik legjobb horgászpályával rendelkeznek. Bemutatta a Liget fürdőt, és a különleges gyomaendrődi sajtokat, valamint a hozzákapcsolódó fesztivált.

Lefedik a megye lakosságának negyedét

Szebellédi Zoltán, az Alföld Slow Egyesület elnöke 2018-ban létrehozott szervezetüket mutatta be. Mint mondta, az egyesületnek jelenleg 25 önkormányzat a tagja, és a szám a jövő hónaptól 27-re emelkedik.

– A megye lakosságának 40 százalékát fedjük majd le – emelte ki. Nagyon fontosnak nevezte azoknak az értékeknek a bemutatását, amelyek az érintett helyeken, a kisebb településeken is megjelennek. A vármegyének különleges helyi értékei vannak, amelyeket érdemes bemutatni. A slow vagy a lassú turizmus erre, összefogással kiválóan alkalmas.

Rengeteg érték van Békésben

Dr. Orosz Tivadar, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke megerősítette, nagyon sok érték van Békésben, a kisebb településeken is. Kitért az egész megyét jellemző termálvízkincsre, a különleges kastélyokra, történelmi helyeinkre, a horgász- és vadászturizmusra.

Szólt arról, hogy Romániával nagyon intenzív a gazdasági kapcsolatunk, rekordokat döntünk a szomszéd állammal folytatott külkereskedelmi forgalomban. Hozzátette, a belföldi turisták mellett egyre több külföldi vendég érkezik Békésbe, és ebben élen jár Románia. A látogatók tavaly több mint 1,1 millió vendégéjszakát töltöttek el a vármegyében, azok több mint felét Gyulán. A külföldi turisták aránya 20 százalék, aminek több mint háromnegyedét a román vendégek adják.