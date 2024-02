Az új híd tervei elkészültek, és jelenleg engedélyeztetés alatt állnak – tájékoztatta szerkesztőségünket a helyszínen Köves Mihály. Doboz polgármestere elmondta, már kiválasztották a beruházás kivitelezőjét, amelynek képviselőivel éppen a napokban egyeztetett. – A híd építése körülbelül 20 millió forintba kerül majd, amihez még hozzáadódnak a parkosítás költségei. Ez utóbbi összegét még nem ismerjük egészen pontosan, de ahhoz is biztosítjuk a forrásokat – tette hozzá Köves Mihály, aki felelevenítette, hogy a beruházás érdekében több pályázatot is benyújtottak, de azok nem nyertek, így a képviselő-testület úgy határozott, hogy saját forrásból valósítják meg a fejlesztést, a híd újrateremtését. Az önkormányzat ennek érdekében értékesített egy ingatlant, illetve a Wenckheim család is első szóra a kezdeményezés mellé állt.

Köves Mihály elmondta, az új híd önkormányzati saját forrásból és a Wenckheim család támogatásából épül. Fotó: Bencsik Ádám

– Szép és nemes gesztus, hogy egy jelentős összeggel járultak hozzá a híd újjászületéséhez – hangsúlyozta a polgármester. – A kivitelezés az engedélyeztetési eljárást követően kezdődhet el, és reményeink szerint áprilisra, májusra készülhet el az új híd.

Hasonló lesz a korábbi hídhoz

A polgármester elmondta, a létesítmény szinte ugyanolyan lesz, mint az elődje volt.

– Kinézete teljesen hasonló lesz, a tartószerkezete ellenben acélgerendákkal készül majd. Az előző híd fa tartószerkezetű volt, és éppen azzal adódott probléma. A felépítmény 15 méter hosszú és másfél méter széles lesz, a visszajelzések szerint pedig a helyiek örömmel fogadják, hogy újra átkelhetnek majd a csatornán átívelő hídon – részletezte a polgármester.

Mint azt korábban megírtuk, a korábbi fahíd 2005-ben készült, majd gombák támadták meg, amitől elkezdett süllyedni. A javítás ugyanakkor olyan költségekkel járt volna, a szakvélemények szerint akkor 19-20 millió forintba került volna, amelyet az önkormányzat akkor saját erőből nem tudott finanszírozni. Az említett szakvélemény szerint pedig a részleges javítás nem lett volna elegendő. A település ezért 2021-ben a Magyar Falu Program keretében, 2022-ben pedig a Belügyminisztériumhoz nyújtott be pályázatot, illetve támogatási igényt, ám nem jártak sikerrel.

Az önkormányzat ezt követően lezárta, illetve kitáblázta a területet, a híd pedig tavaly márciusban leomlott. Néhány héttel később azután elbontották Dobozon a kastélyparkba vezető gyaloghidat. A szerkezeti elemeket ezután később kiemelték, és a faanyagot fűtésre használták fel.