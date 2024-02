Az Agrosztár Kft. 2021-ben sikeresen pályázott a Vidékfejlesztési Program keretében az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása című felhívásra. Ezen nyert több mint 2 milliárd forint támogatást új sertésnevelde épület építésére. A nagyszabású fejlesztéshez, a bővítéshez a vállalkozás jelentős önerőt is biztosított. A beruházás átadására érkezők az ünnepi köszöntők, majd a szalagátvágást követően az állategészségügyi szabályok betartásával a telep egy részét megtekinthették.

A házigazda, Dorcsinecz Balázs Ákos ügyvezető igazgató visszatekintésében megterhelő időszaknak nevezte az elmúlt hónapokat.

– Cégünk életében egy mérföldkőnek számító beruházást avatunk ma. Ezzel az új létesítménnyel a tenyészkoca állományunk az eddigi 700 állatról 1700-ra nő. Hatalmas lépés ez a telep fejlesztésében. Több mint egy éve, amikor a szarvasmarha-telepünk bővítését avattuk, azt egy nehéz időszak követte. A COVID-dal járó lezárásokat magunk mögött hagyva, majd a pénzügyi környezet, az emelkedő kamatok mellett ehhez jött még a 2022-as aszályos év okozta sok probléma. Ezt a beruházást is több tényező nehezítette (szomszédban dúló háború, az alacsony terményárak, stb.). Egy nehéz időszak után értünk el a mai naphoz, hogy megköszönjük a beruházásban résztvevőknek a munkáját – fogalmazott az ügyvezető, majd bemutatta fejlesztéseiket.

A szalagátvágást követően az állategészségügyi szabályok betartásával a telep egy részét megtekintették a vendégek

Fotó: Bencsik Ádám

Megvalósult egy majd 9 ezer négyzetméteres fiaztató és nevelő épület, ami 1000 koca és szaporulatát tudja minden igényt kielégítően kiszolgálni. Az épület hűthető és fűthető is. Minden helyzetben az ideális körülményt tudja biztosítani az állatoknak. A takarmányozás is modern technológiával megoldott: olyan keverő és kiosztó rendszert építettek be, ami minden vályút külön mennyiséggel és takarmánykeverékkel képes kiszolgálni az ott lévő állatok igénye szerint. A takarmányszükséglet tárolására épült 4 darab 1000 tonnás gabonatároló. A fűtést energiahatékony, dán gyártmányú, felügyelet nélküli, automata kazán biztosítja.

Tóth János, a Békés Vármegyei Kormányhivatal agrárügyi főosztályvezetője a köszöntőjét egy alapigazság megfogalmazásával kezdte: aki beruház, fejleszt, az bízik a jövőben és teszi mindezt az utódok boldogulása érdekében.