Dr. Görgényi Ernő polgármester a költségvetés tárgyalásakor elmondta, előzetesen valamennyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság menedzsmentjével, illetve az önkormányzati intézmények vezetőivel is egyeztettek, és megszületettek a szükséges megállapodások. Dr. Görgényi Ernő ennek kapcsán kiemelte azt a konstruktív hozzáállást, amellyel a vezetők a felmerülő problémákat igyekeztek megoldani.

A költségvetés biztosítja a forrásokat a várható fejlesztésre és a beruházásokra.

A költségvetés stabil és kiegyensúlyozott

A költségvetés kiadási és bevételi oldalán egyaránt 9 milliárd 957 millió 923 ezer forint áll. A polgármester kiemelte, a büdzsében szerepel a köztisztviselők számára 15 százalékos illetményemelés is. Hangsúlyozta, a költségvetés stabil és kiegyensúlyozott gazdálkodásra ad lehetőséget, miközben semmiféle adóemelést nem tervezett be a képviselő-testület. Kifejtette, a költségvetés biztosítja a forrásokat a várható fejlesztésekre és a beruházásokra, tovább tudnak menni a megkezdett úton, amivel az önkormányzat a takarékos és kiszámítható gazdálkodásra törekszik.

Utakat, járdákat újítanak fel

A testület határozott arról, hogy többletforrást biztosít utak és járdák felújításához. A polgármester emlékeztetett arra, hogy a képviselők tavaly júniusban fogadták el az út és járdafelújítási programot, amelyre 200 millió forintos fedezetet biztosítottak. Akkoriban ezt a mérnöki osztály becslése alapján állapították meg. A program végrehajtása megkezdődött, hét projektelemre vállalkozási szerződést kötöttek 20 millió 674 ezer forintos összköltséggel.

A többi projektelemre a műszaki előkészítés megtörtént, és ahol szükséges volt, az engedélyezési eljárások lezárultak. A közbeszerzési eljárás első lépéseként indikatív ajánlatokat kértek be, amely szerint a korábbi költségbecslésen szereplő összeghez képest további 81 millió 553 ezer forint szükséges, akkor ha az előre tervezett programot hajtják végre. Miután a műszaki tartalomból, a fejlesztésekből a grémium nem szeretett volna engedni, ezért a testület úgy döntött, hogy biztosítják az említett pluszforrást.

Megújítják a városháza homlokzatának festését

A testület határozott a városháza épületének homlokzati festéséről. Az önkormányzat tavaly, intézményfelújítási keretének év végére megmaradt szabad forrása terhére beszerzési eljárást folytatott le a patinás épület homlokzati állagmegóvására.

Az utcai homlokzaton utoljára a 2000-es évek elején végeztek nagyobb állagmegóvási munkákat, ugyanakkor mostanra szükségessé vált újabb felújítás megvalósítására. A decemberben megkötött vállalkozási szerződés tartalmazza a bádogozási munkákat, a hibák lokális javítását, a vakolatjavításokat és a javítások helyén a lokális felületképzést, a festési munkákat. A munkák elkezdődtek, és a kivitelezőt arra kérték, hogy a látható hibák javításán felül a párkányt teljes egészében vizsgálja át, s mivel az ollós emelő rendelkezésre áll, minden repedést, hibát javítsanak most ki. A kivitelező ezt el is végezte, a vakolatjavítási munkák jelenleg is folyamatban vannak.

Már most látható, hogy a vakolatjavítási munkák jelentősek, a homlokzat egészét érintik. Ezért a lokális festési munkák célszerűségét felül kellett vizsgálni. A tapasztalatok alapján a javítások helyei – a legprecízebb színképzés ellenére is – el fognak ütni, ezzel egy foltos épület képét fogja mutatná a homlokzat. Ha csak néhány helyen, és csak a világosabb részeken lett volna szükség a vakolat javítására, az eredeti szerződés szerinti pontszerű festési munkák elfogadhatók lettek volt. Igy azonban át kellett gondolni az utcai homlokzat teljes átfestését, a színképzés átgondolásával, amelyre a szakértő a legutóbbi örökségvédelmi hatástanulmányban javaslatot is megfogalmazott.

Problémaként merült fel az alpolgármesteri titkárság műkő erkélyének állapota is. A főépítész és a mérnöki osztály álláspontja szerint a kő tisztításával és impregnálásával mind az erkély állapota, mind pedig az alatta lévő födém állapota sokat javítható és több tízévre tartós állapot idézhető elő. A grémium úgy határozott, hogy a volt Megyeháza, a jelenlegi városháza épületének homlokzati felújítása elengedhetetlen, ezért biztosították a szükséges pótmunkák bruttó 14,9 millió forintos összegét.