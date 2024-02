A díjat szerdán Dunaharasztiban, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Agrárminisztérium ünnepségének keretében adták át. Az elismerést Piroska képviseletében fia, Szabó Ferenc vette át. Szabó Ferencnét 2021-ben az ország legjobb kezelőjének választották meg.

Az ország és a többi vármegye legjobb generátorkezelőit is díjazták Dunaharasztiban. Precíz munkájukért érdemelték ki a kitüntetést. Objektív rendszerben képesek mérni, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat riasztása után mennyi idővel kapcsolják be a kezelők a berendezést, valamint a riasztás vége után mikor kapcsolják ki, és ezzel a hatóanyag-felhasználásra is kihat. Fontos szempont a berendezés karbantartása, az állagmegóvás is.

A legjobb generátorkezelőknek a díjakat Győrffy Balázs, a NAK országos elnöke és dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára adta át. Az ünnepségen részt vett dr. Bak Péter, a NAK Békés vármegyei igazgatója is.