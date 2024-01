Az újításokra mindig nyitott Vincze Attila, az Orosháza és Térsége Gazdakör Kézműves Kistermelői Tagozatának is a vezetője, gondolt egyet és kistermelői és piaci tapasztalataira építve kitalálta, hogy, meghirdeti – idén első alkalommal – az Orosháza és Térsége Gazdakör szervezésében a Kárpát-medencei paprika és chili versenyt az Orosházi Hagyományok Ízek Versenye keretein belül. Már lehet jelentkezni.

– Mi is tapasztaljuk, hogy a gasztronómiában az elmúlt években megjelentek olyan alapanyagok és termékek, amikkel új ízvilágot teremtünk a hagyományos paprikatermékek mellett. Komoly kereslet van a chilis készítmények iránt is. Gondoltuk, adjunk teret az újdonságoknak is, ha már a piacnak, a felhasználóknak van erre igényük. Ezért a Kárpát-medence, a történelmi Magyarország teljes területéről várjuk paprikás és chilis termékek készítőinek a nevezését minden olyan termékkel, aminek egyik fő alkotó részét, vagy karakterét a paprika, vagy a chili paprika adja. Az édes, nemes fűszerpaprikától egészen az extra csípős krémek, szószok, gyümölcsös szószok és savanyúságok továbbá egyéb paprikás, chilis termékek (édességek, olajok, lekvár), egyedi különlegességek sokaságát szeretnénk a bírálók előtt megmérettetni – nyilatkozta az ötletgazda, aki biztat minden érintettet, február 10-ig küldjenek mintákat.

Azt is elárulta Vincze Attila, a szakma jelesei (nemzetközi hírű szakácsok, chilis szakemberek) vak teszt módszerrel zsűrizik majd a paprikás és a chilis termékmintákat.