– Ilyenkor az időjárás kiszámíthatatlan, a jó időben tevékenykedni lehet a kertben, ha a lakásba kényszerülünk, akkor megtervezhetjük a tavaszi munkákat – ecsetelték. – Átgondolhatjuk, hogy milyen tápanyagot akarunk majd használni, ugyanez érvényes a növényvédő szerekre, a rovarcsapdákra, a gépekre, illetve a szerszámokra is. Számba vehetjük, hogy milyen növényeket akarunk még telepíteni, mi az, ami elmaradt, és mi az, amit metszeni kell. Ha van olyan dolog, amihez muszáj segítséget, illetve szakembert hívni, azt még időben szervezzük le!

Hankó János kitért arra, azokat a kerti kisgépeket is elvihetjük szerelőhöz, amiknél ezt ősszel elmulasztottuk, így a szezonkezdésre biztosan elkészülnek. A kéziszerszámokat élezzük, olajozzuk meg, a nyeleket, amennyiben szükséges, cseréljük ki. Nincs miért kapkodni, de amennyiben az idő engedi, akkor lehet a földmunkákat, ásás, rotálás befejezni vagy elkezdeni.

– Fontos megjegyezni, hogy a tápanyagokat (műtrágya, szervestrágya, komposzt) be kell dolgozni a talajba – ecsetelte Hankó Dávid. – Nyilvánvalóan a talajforgatás előtt a tápanyagokat ki kell juttatni a területre. Azoknál a növényeknél, ahol támrendszer van, a huzalokat cserélhetjük, illetve megfeszíthetjük, az oszlopokat pótolhatjuk vagy kiigazíthatjuk.

Hankó János kitért arra, a madarakról se feledkezzünk meg, az etetőket töltsük fel vagy helyezzük ki oda a környezetünkben, ahol még nincsennek. Azokat a fákat, amik betegek vagy elöregedtek, vágjuk ki, így helyet csinálunk az újaknak. Nézzük át a takarásokat, hogy nem mozdultak-e meg, nem mentek-e tönkre, hiszen még lehetnek hidegek, komoly mínuszok.

Aki a metszéshez nem ért, illetve már nem bírja elvégezni, már most keresheti a szakembereket, hogy biztosan elkészüljenek a tavasz legfontosabb munkájával. Ebből a felsorolásból is látszik, hogy januárban is van munka bőven a kertben – zárta mondandóját Hankó János.