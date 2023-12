Szinte lasszóval kell majd keresni a munkásokat a Szegeden épülő BYD autógyárba, Csongrád-Csanád vármegyében ugyanis mára elfogyott a hadra fogható munkaerő – írta a Világgazdaság. A gazdasági lap szerint a megoldást Békés vármegye és Dél-Bács jelentheti, ahol még mindig bőven van tartalék ahhoz, hogy ne kelljen tömegesen vendégmunkásokat alkalmaznia a kínai vállalatnak.

Alaposan felforgathatja a helyi munkaerőpiacot a BYD gyár megjelenése Szeged térségében. Mint ismert, a Tesla riválisának tartott, szintén elektromos autókat gyártó kínai vállalat közvetlenül karácsony előtt jelentette be, hogy a Csongrád-Csanád vármegyei székhelyén építi fel első európai üzemét, ahol nem csupán az összeszerelés, hanem a gyártás teljes vertikuma jelen lesz. A Világgazdaság szerint a szükséges munkaerőt biztosan nem Csongrád-Csanádban fogják megtaláln, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2023 harmadik negyedévében a vármegyében mindössze 2,1 százalékos volt a munkanélküliségi ráta.

Ahogy írják, valószínűleg még mindig olcsóbb buszoztatni több száz vagy ezer munkást 70-80 kilométeres távolságról, mint a világ másik végéről – ha ideiglenesen is – ideköltöztetni olyanokat, akiknek a foglalkoztatása a lakhatás, az ellátás és mindenféle egyéb költség biztosítása miatt akár 30 százalékkal többe kerülhet, mint egy magyar munkavállalóé.

Mindez pedig a kormány céljaival is egyezkedik, az idegenrendészeti szabályok szigorításával még a korábbiaknál is nehezebb lesz hazánkban külföldi állampolgárokat foglalkoztatni, akik csak akkor jöhetnek, ha nincs elérhető magyar munkavállaló az adott állás betöltésére. Mivel Szegeden még szóba jöhetnek a határon túl élő magyarok is, így csak a sor legvégén lehetnek a vendégmunkások.