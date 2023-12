Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, Bács-Kiskun vármegye 4. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta: ez az elkerülő út végülis a szentkirályi közösségnek olyan győzelme, amely rendkívül sok apró kétséget, kételyt és bizonytalanságot oszlatott el.

– Én tudom, hogy Szentkirály egy vonzó hely, és nemcsak az út, nem csak a jövőbeli tervek, hanem a faluközösség ereje miatt is – mondta. Az alelnök elmondta azt is, hogy az út építését követően víztározó is fog épülni a közelben.

E beruházáshoz egyébként számos további fejlesztés is kapcsolódik a célból, hogy az M44-ről – a további átadásáig – a forgalom felújított útszakaszokon érje el Kecskemét térségét.