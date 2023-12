Lezárul Orosháza-Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése. EU-s támogatásból végezték el a közterületek megújítását, miközben új turisztikai attrakciók is születtek.

– Ennek a projektnek a koordinálására Dávid Zoltán polgármestertől kaptam felkérést. Most jutunk a beruházás végére. Önkormányzatunk a TOP-os pályázaton 650 millió forrást nyert még 2018-ban, később, 2022 szeptemberében többlettámogatásban részesültünk. Ezzel együtt 827,6 millió forint vissza nem térítendő támogatást fordíthattunk a megvalósításra. A projekt 2023. december 31-én zárul – sorolta Bojtor István.

A gyopárosi turisztikai célú beruházás valamennyi helyszínére ellátogattak a résztvevők. A jól ismert hídon át vezet a gyopárosi sétány.

Forrás: A szerző felvétele

– A gyopárosi turisztikai célú fejlesztés a fürdő területén kívüli beruházások összességét jelenti. Nem csak a hozzánk érkezők kiszolgálását célozza meg, hanem a helyi lakosok, családok számára is élményt nyújt. A pályázatnak is az volt a célja, hogy időjárásfüggetlen elemek készüljenek. A fejlesztés eredményeként hat projektelem és helyszín készült, illetve készül el. Az Alföld Gyöngye Hotel bejáratánál lévő egykori körépület átalakításával ott játszóház, kávéház, családi attrakcióknak helyet adó létesítmény kialakítása 2024. január végére befejeződik. Kívülről már érzékelhető, hogy látványában, megjelenésében is különleges lesz. A másik projektelem a fürdő főbejáratánál kialakított tér, park a modern szökőkúttal. A harmadik elem a Fasor utca mögötti parkerdőben kapott helyet, a tematikus játszótér, ahova szívesen járnak a családok kisgyermekeikkel. Gyopárka tündér mesevilága tárul ott elénk. A negyedik elem a sétány, amelyre valóban ráfért a megújulás, hiszen a kavicsot térkő burkolat váltotta fel. Az ötödik projektelemünk az északi tó körül a rekortán borítású futókör és végül hatodikként említem meg a Kisvasút utcai turisztikai indítóállomást, aminek a kivitelezése is igényes lett.

Az alpolgármester arról is beszélt, hogy az élménysűrítés mellett, a pihenni, kikapcsolódni vágyók igényeinek minél szélesebb körű kiszolgálását szolgálja ez a beruházás.