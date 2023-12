Nyakunkon a tél és vele együtt a fűtési szezon, amikor a hőveszteség csökkentésével tudnak a legtöbbet spórolni a háztartástok. Egy régi építésű, szigeteletlen ingatlan hővesztesége akár többszöröse is lehet egy korszerűen szigetelt ingatlanénak, de azon is érdemes elgondolkozni, hogy melyik fűtési megoldás jelentheti a legnagyobb megtakarítást. A nagyobb családi házak tulajdonosai járhatnak igazán jól a klímás fűtéssel, de a kisebb lakásoknál az alacsony bekerülési költségnek köszönhetően a megtérülési idő is hamar jelentkezik.

Kaloczkai Sándor, a szarvasi székhelyű Cool4u Kft. részéről a Gree légkondicionálók szakértőjeként elmondta, a jelenlegi gazdasági környezetben a fosszilis energiával, gázzal való fűtést a lakosság egyre nagyobb hányada váltja fel az elektromos árammal történő fűtéssel. Erre a legalkalmasabbak a hőszivattyúk és hőszivattyús berendezések, mint például a klímaberendezések, a H-tarifás díjszabás pedig jóval kedvezőbb a gáznál és a normál díjszabású áramnál is.

Legyen folyamatosan bekapcsolva a klíma!

A szakember egyúttal figyelmeztetett, hogy a klímás fűtésre való átállás előtt számos tényezőt figyelembe kell venni, ha a legjobb eredményt szeretnénk elérni.

– Amennyiben a teljes fűtési idényben használni szeretnénk a klímaberendezést, kizárólag fűtésre optimalizált modellt válasszunk, mert ezek rendelkeznek a szükséges kiegészítőkkel, melyek lehetővé teszik a folyamatos használatot a legnagyobb hidegekben is, illetve garantálják, hogy a berendezés sok éven keresztül kiszolgálja az igényeinket. Lényeges, hogy a helyiség méretének megfelelő készüléket telepíttessünk. A méretezést, a beltéri és a kültéri egység telepítési helyének kiválasztását bízzuk szakemberre, ugyanis a megfelelően elhelyezett beltéri és kültéri egység elengedhetetlen feltétele a helyes működésnek – mutatott rá Kaloczkai Sándor.

Arra a kérdésre, mit kell tennünk ahhoz, ha a legenergiatakarékosabban szeretnénk üzemeltetni a klímát télen, a szakmai vezető úgy felelt, hogy mindenekelőtt az a fontos, ne térjünk el berendezés használatánál a korábbi gyakorlattól.

Példaként említette, hogy a pontosabb hőmérsékletszabályozás és a helyiség hővisszaesésének megelőzése érdekében javasolt a berendezés folyamatos üzemeltetése. Azt tanácsolja: amikor hosszabb-rövidebb időre elhagyjuk az otthonunkat, a fűtési rendszert ne állítsuk le, legfeljebb alacsonyabb hőfokon temperáljunk. Ez azért fontos, mert a folyamatos működés nagyban javítja a berendezés hatékonyságát, hiszen ilyenkor érvényesülnek igazán az inverter technológia előnyei.

A nagyobb családi házak tulajdonosai járhatnak igazán jól a klímás fűtéssel. Fotó: MW-illusztráció

– Gyakran fordulnak hozzánk azzal a kérdéssel is, hogy milyen beállításokkal használjuk a berendezést. Sokan a felfűtési szakaszban minél nagyobb hőmérsékletet állítanak be, azt gondolva, hogy így jobban fűt majd. Erre valójában nincsen szükség, hiszen a modern berendezések vezérlése figyelembe veszi, hogy mekkora a különbség a beállított és a valós hőmérséklet között. Ennél sokkal fontosabb a ventilátor fokozat beállítása. A legnagyobb fűtési teljesítmény a legmagasabb ventilátor fokozaton érhető el, alacsonyabb fokozatokon a leadott teljesítmény is alacsonyabb. Automata ventilátor fokozat mellett a berendezés ezt hőmérsékleti adatokból önmaga tudja kiválasztani – figyelmeztetett a specialista.

Több berendezés, nagyobb üzembiztonság

Kaloczkai Sándor beszélt arról is, alapvetően bármekkora légtér fűtése megoldható, csak ehhez több berendezésre lehet szükség. Minden fűtési megoldásnál, így a klímával fűtött terek esetében is szükséges helyiségenként biztosítani az egyedi fűtést, nagyobb terekben akár több klímaberendezés együttes használata is javasolt az egyenletesebb hőelosztás érdekében. Több berendezés telepítése növeli a fűtés üzembiztonságát is. Hozzátette, ha nem szeretnénk a ház külső falán több kültéri egységet látni, akkor célszerű multi kültéri egységet választani, így egy kültérihez akár öt beltéri egységet is csatlakoztathatunk.

Továbbá a szakember arra is kitért, hogy pont a nagyobb családi házak tulajdonosai járhatnak igazán jól a klímás fűtéssel. A jelenlegi energiaárak mellett számos gázzal fűtő háztartás olyan helyzetben van, hogy egy hidegebb tél esetén gázfogyasztása könnyen túllépi a rezsicsökkentett ár határát, és e határ fölött elhasznált gáz ára sokszorosa a kedvezményes árnak.

Fontos az alapos karbantartás

Végezetül adott pár tanácsot azok számára is, akik már rendelkeznek klímával, ugyanis a tél beköszöntével ők sem dőlhetnek hátra. A hűtési szezon után mindenképp szükséges a fűtési szezon megkezdése előtt egy alapos karbantartást elvégeztetni a klímaberendezésen.

– Hűtésben a beltéri egységben folyamatosan páralecsapódás van, ez lehetőséget ad a kórokozók megtelepedésére és elszaporodására. Egy nem megfelelően karbantartott berendezés akár egészségügyi kockázatot is jelenthet. Az általánosan előírt karbantartások betartásán túl, a beltéri egység szűrőjét ajánlatos gyakrabban tisztítani. Fűtésben, illetve folyamatos használat esetén javasolt a szűrők állapotát 1-2 hetente ellenőrizni, szükség esetén tisztítani. Mindezeken túl csak tisztán tartott kültéri és beltéri egységgel lehet elérni a tartós üzembiztonságot és a készülék legnagyobb hatékonyságát is, amely nyilvánvalóan fontos minden felhasználónak – zárta gondolatait Kaloczkai Sándor.