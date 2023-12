Fogyasztói szokások 1 órája

Felpörgött az év végi virslicsúcs Békésben is

Bár a fogyasztói szokások változóban vannak, a szilveszteri asztalok egyik legnépszerűbb finomsága idén is a virsli lesz. A magyarok körében kedvelt húskészítményből az egész éves mennyiség közel negyede az év utolsó hónapjában kel el. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Húsiparosok Szövetsége arra hívja fel a figyelmet, hogy a virsli választásakor is érdemes a magyar termékeket előnyben részesíteni. Az árak nagyon változóak ennek a terméknek az esetében is – ezt tapasztaltuk Békéscsabán is.

Papp Gábor Papp Gábor

Az árak és a kínálat egyaránt változó. Fotó: Illusztráció: MW-archív

Az év végi virslicsúcs kapcsán tettünk egy kört a Békés vármegyében található üzletekben, illetve üzletláncokban. Ahogy várható is volt, nagyon sokféle termék, nagyon sokféle áron kapható az olcsótól az egészen drágáig. A vásárlók számára aligha meglepetés, hogy ugyanazon termék a különböző boltokban egészen más árakon érhető el, így kilónként több száz forint is lehet a differencia. Találtunk baromfi virslit kilónkénti 1158 forintért, míg sertés virslit kilónkénti 1278 forintért. Érdekesség, hogy kissé talán a sertésrudacska és a hasonló elnevezésű termékek mintha háttérbe szorultak volna az elmúlt évekhez képest. A virsli összetételét az Élelmiszerkönyv szigorúan szabályozza. A virslire vonatkozó előírások közül a legfontosabb a hústartalom: a késztermékre vonatkoztatva legalább 51 százalék. Ha a hústartalom alacsonyabb, vagy 10 százaléknál több a mechanikailag lefejtett hús a termékben, az már nem nevezhető virslinek. Így kerülnek különböző „rúd”, „szelet”, „pálcika” elnevezésű termékek az üzletekbe. Vásárláskor érdemes figyelni arra is, hogy minél kevesebb összetevőből álljon a termék, mivel a túl sok adalékanyag minőségromlást okozhat. Visszatérve a virslikre: roppanós virslit találtunk kilónkénti 5815 forintért is, illetve akadt olyan bolt, ahol ennél olcsóbban lehet hozzájutni a finomsághoz. A frankfurti virsli kilója nagyjából 2390 forintot, a bécsi virsli 3248 forintot, a juhbeles 2790 forintot kóstál, bár üzletenként természetesen itt is akadnak különbségek. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy hőkezelt készítményről van szó, így az készre főzve vásárolható meg. A virslit éppen ezért otthon szinte csak melegíteni kell. A legtöbben azt ajánlják, hogy elég csak gyöngyöző forró vízbe tenni, és elég abban egy-két percig melegíteni, hogy az ízei kibontakozzanak. Néhány percnyi főzésnél többet senki nem ajánl az internetes oldalakon sem. A virslit egyébként nagyon sokféleképpen lehet felhasználni. A legtöbben talán klasszikus módon kenyérrel és sok mustárral eszik, mások magában vagy sajttal megsütik, ami így akár egy-egy főzelék kiváló, és nem mellesleg jó áron elérhető feltétje lehet. Szilveszter éjfélkor is sokan tálalják, de saláták alapanyagának is nagyszerű lehet, ahogy rétestésztában kisütve is igazi csemege. Különleges virslis recepteket is talál a mindmegette.hu oldalán.

Ezek is érdekelhetik