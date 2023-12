Tálas Csaba intézményvezető felidézte, 2011-ben rendezték meg az első szimpóziumot, azonban a célkitűzés mindig ugyanaz volt: az egyik Tevan Andor városi nyomdászunk emlékének megőrzése.

– Tevan Andor nem csak az iskola egyik jogelődjének volt a névadója, hanem egy olyan országos hírű nyomdász és vállalkozó volt, aki megteremtette a lehetőségét annak, hogy Békéscsabán ma a nyomdaipar vezető ipari ágazat legyen – árulta el.

Az esemény másik célkitűzéséről szólva elhangzott, a jelen és a jövő nyomdászainak szeretnének megteremteni egy kapcsolódási lehetőséget, egy találkozási pontot az eseménnyel. Úgy fogalmazott, a diákok érzik, tudják, hogy a nyomdák, cégek hívják és várják őket, igényt tartanak szakmai tudásukra. Emellett a cégek számára is nagyon fontos, hogy ma Magyarországon van működőképes nyomdászképzés. Az igazgató hangsúlyozta, a Szent Györgyi Albert Technikum egy ilyen intézmény, ahol a több mint 150 diákból csaknem százan vesznek részt versenyzőként, segítőként a szimpóziumon.

Tálas Csaba kitért még arra, hogy az intézményben a megfelelő infrastruktúra is adott, hiszen 2020-ban avatták fel a modern kor minden követelményének megfelelő nyomdaipari tudásközpontjukat, mindemellett van egy nagyon stabil oktatói gárdája is az intézmények. Hangsúlyozta, elengedhetetlen, hogy ez a háttér, ez a bázis, amivel most rendelkeznek, a jövőben is megmaradjon, ezért is fontos a nyomdaipari dolgozók bérkiegészítő programja, amihez Békéscsaba városa és az itt jelen lévő nyomdák döntő többsége is csatlakozott.