A 26,2 millió forint összköltségvetésű, projektben a műszaki biztonsági szolgálat három fűthető műhelycsarnoka, egy villanyszerelő műhelye, egy irodaépülete és egy kiszolgáló és szociális épülete, az Árvízkapui árvízvédelmi központ, a Fokközi árvízvédelmi központ és a Szeregyházi gátőrház voltak érintettek.

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság abban a reményben, hogy a következő uniós ciklusban, az elkészülő tervek alapján, rövid időn belül a tényleges beruházásokat is el tudja indítani, választotta ki azokat az energetikai szempontból korszerűtlen épületeit, melyeknek működtetése jelenleg is rendkívül költséges. Mint írták, ha ezeket az épületeket jól szigetelik, és megújuló energiaforrásokat használnak, működtetésük sokkal hatékonyabbá válik, és megteremthetjük ezáltal a következő generációk energiabiztonságát is. Ennek megvalósulásához nyújtott segítséget a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program.

A tervezővel, a HR Építészstúdió Kft.-vel 2023. május 16-án kötött megállapodást igazgatóságunk. A támogatási kérelmet június 1-jén nyújtották be. A támogatási szerződés pedig október 18-án lépett hatályba. A projekt fizikai befejezési határideje november 30. volt. A kedvezményezett Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a projekt megvalósulásához 0,7 millió forint önerőt biztosított.