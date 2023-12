Kádi Sándor kitért arra, a tavalyi, rettentő aszályhoz képest a csapadékosabb idei időjárás kedvezett a haltermelőknek, és ez kedvez a vásárlóknak is. A kiskereskedelemben ugyan jelentősen emelkedtek a rezsiköltségek, de a valamivel olcsóbb beszerzés miatt a múlt évi áron tudják adni a halat.

A szakember kitért arra, nagy meglepetést bizonyára nem okoz azzal, hogy a ponty viszi a prímet Békésben, de egyre kedveltebb az afrikai harcsa is. Lesz elegendő hal, ugyanakkor érdemesebb mielőbb beszerezni, hogy elkerüljék a vásárlók a sorbanállást, illetve esetleg éppen akkor ne legyen olyan termék, amilyet szeretnének. Két-három hétig lefagyasztható a hal, semmilyen minőségromlást nem szenved.

Kádi Sándor beszélt a halvásárlás aranyszabályairól is, mit kell megnézni elsősorban, ha halat vásárolunk. A halászléfőzéshez és a halsütéshez is tippeket, praktikus tanácsokat adott a beszélgetés során. Szólt arról is, hiába tartozik a hal a legegészségesebb élelmiszerek közé, jóval kevesebbet eszünk belőle, mint az uniós átlag.