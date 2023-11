Elmondta, hogy a fejlesztésre a TOP Plusz keretében 344 millió forintot nyert az önkormányzat, ám immár most látszik, hogy vélhetően a városnak is kell biztosítania saját forrást – akár 100 millió forintot – is ahhoz, hogy megvalósíthassák. Hiszen a pályázatokat előző év elején adták be, amikor 2021-es adatokkal tudtak számolni, azóta pedig a közbeszerzési eljárások alapján emelkedtek az árak.

A fejlesztés összesen több mint 3800 méternyi szakaszt érint, és az aszfaltozás előtt az ivóvízvezeték kiváltására szintén sort kell keríteni. A munkálatok során a Bajza, a Szigligeti, a Zrínyi, a Simonyi, a Kölcsey, a Bem, a Dózsa, a Lenkei, a Május 1., a Kőrösi Csoma Sándor, a Kisfaludy, a Vécsey, a Táncsics, az Akácfa, az Erkel és a Berzsenyi utca kap szilárd burkolatot.