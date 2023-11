A csaknem 136 tonna kukoricából több mint 300 millió konzerv készült, ami az idei célkitűzést 8 százalékkal, a tavalyi mennyiséget 30 százalékkal múlta felül. A termékek 90 százalékát külföldre viszik, a Bonduelle mintegy 20 országba szállít Magyarországról származó árut – írták. A közlemény szerint a vállalat a környezeti adottságok miatt továbbra is nagy lehetőségeket lát a csemegekukorica-termelésben. Magyarországon csaknem 130 partner összesen 10 500 hektárnyi területén termeszt kukoricát, a gazdálkodók 95 százalékával évről évre megújuló szerződést kötnek. A belföldi fogyasztás 12 millió konzervre becsülhető, vagyis 3,5 millió háztartással számolva 3,5 kilogramm évente.

– Kedvez a vásárlóknak, hogy a konzervtermékek a magas feldolgozási és csomagolási költségek ellenére is kevésbé drágultak, mint a friss zöldségek – tették hozzá. A Bonduelle értékesítésében csaknem 60 százalék a csemegekukorica aránya, ezen belül is a szuperédes fajták a legnépszerűbbek. Jelentős továbbá a zöldborsó és a zöldségkeverékek részesedése, emellett a babkonzerv is egyre kelendőbb. A forgalomnak jót tesz a környezet- és egészségtudatosság terjedése, a hús elhagyásával a növényi alapú termékek kereslete emelkedik. A cég ennek érdekében idén bővítette a nagykőrösi és a békéscsabai üzemét. A francia cég emellett Nyírszőlősön működtet még gyárat.

Beszámolójuk szerint a nagykőrösi központú cég a 2022 júniusával zárult üzleti évben 69,4 milliárd forint, előtte 59,85 milliárd forint árbevételt ért el. Adózott eredménye 3,6 milliárd forintról 2,8 milliárd forintra csökkent.