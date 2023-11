Az eddigi pályázatok az önkormányzati ingatlanok energetikai beruházásait tették lehetővé, reagáltunk a világ változásaira, a megemelkedett energiaárak bennünket már nem sújtottak, hiszen mindenütt modernizáltuk a fűtésrendszereket, a közvilágításunkat is nemrégiben fejlesztettük – nyilatkozta e témában Varga Pál. A polgármester hozzátette: községük valamennyi önkormányzati ingatlanának a rendbetétele után a kardoskúti lakosságot is érintő pályázatok elnyerésére fókuszálnak.

– Végeztünk a lakosság körében felmérést, 60 ingatlantulajdonos nyitott lenne a geotermikus fejlesztésre. Jártak nálunk geodéziával foglalkozó szakemberek, a miskolci egyetemről is kapunk szakmai segítséget, hogy kihasználhassuk a geotermikus energiát. Úgynevezett mintafalu projektben gondolkodunk: mivel előttünk áll még a szennyvíz-beruházás, csatornázás, azzal egyszerre szeretnénk kiépíteni a geotermikus hálózatot is a falusias lakókörnyezetbe eljuttatva – mesélt terveikről Varga Pál polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy nagyjából 4 hónapjuk van a pályázat elkészítésére.