– Ezeknek a paktumoknak elsődleges célja, hogy együttműködést alakítson ki a vállalkozók, a megyei önkormányzat, a kormányhivatal, a kamara, és olyan szereplők között, akik tudnak tenni a foglalkoztatás bővítéséért – ismertette. A főosztályvezető elmondta, a program összesen 3,8 milliárd forinttal gazdálkodhatott, és mivel Békés vármegye mindig élt a lehetőséggel, hogy forrást szerezzen, így egymilliárd forinttal nőtt a pályázati forrás összege a hét év alatt.

Pántya Imre arról is tájékoztatott, hogy több mint háromezer, többnyire hátrányos munkaerőpiaci helyzetű, tartós álláskeresőt vontak be a programba, és felkutattak ezen felül több mint háromszáz inaktív álláskeresőt is. Többségük, körülbelül kétezer ember valamilyen foglalkoztatásba került és több mint négyszáz fő képzésben tudott részt venni. A főosztályvezető örömtelinek nevezte, hogy a kétezer fő közül, akik álláshoz jutottak, 75 százalékuk tartósan is a munkaerőpiacon maradt.

Hozzátette, hogy ezeknek az álláskeresőknek igyekeznek a következő operatív programokban is munkalehetőséget biztosítani, sőt, már el is indult a TOP paktumok folytatása, illetve a programba való bevonások a TOP Plusz keretében. Utóbbi projekt már az egész megyét felöleli, és 4,2 milliárdos kerettel gazdálkodik, melynek 75 százalékát szintén a célcsoport támogatásokra fogják fordítani.