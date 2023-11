Az ország rövid élelmiszer-ellátási lánc szakértőinek éves továbbképzését, találkozóját, avagy a REL Szervezők Napját tartották pénteken a Széchenyi ligetben. Az eseményt immár második alkalommal hívta életre a Kislépték Egyesület, amellyel együttműködött a helyszínt adó Körösök Völgye Natúrpark Egyesület. A program a Helyi termék országos roadshow utolsó állomása is, mely a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal közös szervezésben valósul meg.

Dr. Kujáni Katalin PhD, a Kislépték Egyesület elnöke kérdésünkre elmondta, a REL Szervezők Napját és a Helyi termék országos roadshow utolsó programját gyúrták össze egy rendezvénybe a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület székhelyén. A REL Szervezők Napjáról elárulta, hogy azon szaktanácsadóknak és vidékfejlesztési tanácsadóknak szól, akik a termelőkkel dolgoznak együtt, vagyis támogatják és segítik őket a mindennapokban. Tanácsokkal látják el a kistermelőket többek között jogszabályi, vagy piacra jutási kérdésekben, illetve a feldolgozásban és az üzleti modellek kitalálásában is. Hozzátette, számtalan pozitív jogi változás történik jelenleg Magyarországon, melyek a helyi termelőket érintik, ezekről tájékoztatták a fent említett tanácsadóknak, akik továbbítják a megszerzett ismereteket.

Az elnök a roadshow-ról ismertette, nyolc helyi termék konferenciát szerveztek az országkülönböző pontjain, ez most a kilencedik, és egyben záróesemény. Örömmel tudatta, hogy a programsorozat keretében 1000 termelőt, szaktanácsadót, valamint REL szervezetet értek el. Hozzátette, a békéscsabai rendezvény iránt is igen nagy érdeklődés mutatkozott, hiszen legalább 150 résztvevő volt, és online is sokan követték az előadásokat.