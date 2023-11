Kiss István, Békés vármegyei őstermelő elmondta, továbbra is a luc iránt a legnagyobb kereslet, de a Nordmann- és ezüstfenyőket is egyre többen kedvelik. Az agrárkamaránál elmondták, a tévhitekkel ellentétben a piacra kerülő áruk nem erdők kiirtásából származnak, hanem faiskolákban nevelik ezeket.

– Hazánkban évente 1,8–2 millió karácsonyfának való fenyő talál gazdára, nem lesz hiány az idei szezonban sem – közölték az agrárkamaránál. – Kifejezetten ilyen céllal 3000–3500 hektáron végeznek fenyőtermesztést hazánkban. Ez – ideértve a forgalmazást is – 600–700 családi gazdaságnak ad munkát. Őket is segíthetjük a hazai fenyő választásával.

A termelők a földlabdás fenyők kitermelésével kezdték a szezont, ezt az az exportra vágás követi. A környező országokba, a román és szlovák piacra vegyesen kerülnek a fajtákból.

– Importként pedig főleg Nordmann-fenyő érkezik, nagyrészt Dániából, a behozatal mennyisége jellemzően 500 ezer darab, de a hazai Nordmann-termelés is jelentős – közölték a NAK-nál. – Jellegzetes illata miatt a lucfenyőt tartjuk a klasszikus értelemben vett karácsonyfának, nincs ez másként Békésben sem. Népszerű, de tűlevelei a meleg lakásokban hamar lehullanak.

A másik kedvelt karácsonyfa az ezüstfenyő, ami a lucfenyőnemzetség tagja. A sűrű, ágrendszerű fát dekoratívvá teszik a kékes-zöldes viaszréteggel bevont tűlevelek, amik azonban nagyon szúrósak. Keresletük ezért a gyerekes családok körében valamelyest csökkent. Egyre jobban hódít a Kaukázusban őshonos Nordmann. Szabályos alakú, tetszetős formájú, lombozata sötétzöld, fényes tűlevelei puhák, 3-4 cm hosszúak, alig-alig hullanak. Meleg lakásokban is hónapokig megmaradnak.

Kiss István, Békés vármegyei őstermelő elmondta, tavaly a szokásosnál 30–40 százalékkal kevesebb fenyőt termeltek ki, mert a piaci előrejelzések ennyire mutattak keresletet Békésben, és ez be is jött.

– A gazdasági helyzet, az energiaárak emelkedése miatt az emberek egy része fontolóra vette, hogy karácsonyfát vásároljon, előfordult, hogy csak egy-két ágat díszítettek fel – ecsetelte Kiss István. – A csabai piac átépítése miatt más helyen, a parkolóban voltunk, ez is befolyásolhatta a vevőket. Emellett 30 százalékkal emelni kellett az árat, mert a költségek iszonyatosan megnőttek. Igaz volt ez a műtrágya és a növényvédő szerek drágulására, a szállításra, a bérmunkára.

Kiss István elmondta, mára már megnyugodott a piac a fenyőfa-kitermelésnél és -értékesítésnél is. A három legkeresettebb fajta, a luc-, Nordmann- és ezüstfenyő idén is viszi a prímet.

– Lucból biztosítunk a legtöbbet, az illat mellett azért is, mert ezek a legolcsóbbak, az ezüst és a Nordmann drágább, azért is, mert hosszabb a termelési idejük – hangsúlyozta Kiss István. – Egy luc 5–6 év alatt nő meg 1–1,2 méteresre, az ezüstnek 7–8, a Nordmannak 12 év kell mindehhez. A töves, földlabdás fák is népszerűek. Valamennyivel többe kerülnek, akiknek viszont lehetőségük van kiültetésre, inkább ilyenből választanak. Ezeknél általában 1–1,30 métereseket termelünk ki, mert az ennél magasabb, idősebb fák a kiültetés után nem fakadnak, maradnak meg.