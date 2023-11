– Megvan már a szállóra az építési engedélyünk, és bizonyos felújításokat el is végeztünk – hangsúlyozta Pietro. – Az egyik szintre whisky-üzemet is tervezünk, hiszen ez a párlat gabonából készül, illik a malmi tevékenységhez. Csabán egykoron 40-nél is több malom működött, így egy szinten ezek történetét is bemutatnánk, természetesen kiemelve a Kovács-malmot, annak egykori tulajdonosait és örököseiket.

A vállalkozó kiemelte, 7–8 éve tartja a kapcsolatot a Kovács-malom hajdani tulajdonosainak leszármazottaival, és a családból a közelmúltban heten is jártak nála, volt, aki Amerikából érkezett. Ők is örülnek a terveknek, hogy a malom nem lesz az enyészeté.

Pietro kitért arra, a malmot 1888-ban Kovács Mátyás alapította, de leginkább 1904-től ifjabb Kovács Mihálynak köszönhető, hogy az üzem az ország jelentős malomipari vállalatává fejlődött, és számos országba exportáltak termékeikből, főként természetesen lisztet. Ifj. Kovács Mihály 1922-től a Békéscsabai Ipartestület elnökeként is ténykedett, valamint az Iparos Bank alapításában is részt vett.

A malom államosítása után a Békés Megyei Vegyesipari Vállalat működött a területen, majd már csak a Körös Kazángyártó és Gépipari Vállalat. Ami még a malomépület történetéhez tartozik, gabonatároló raktárát és karcsú, magas, manzárdtetős tornyát 1974-ben robbantották le.

