Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja hangsúlyozta, a kormányhivatal és a mérnöki kamara évek óta tartó, napi szintű együttműködése példaértékű. Hozzátette, napjainkban rengeteg kihívás adódik; részesei vagyunk a negyedik ipari forradalomnak, melynek gőzgépe a mesterséges intelligencia, elektromos izzója pedig a digitalizáció.

– A világ 2020-ban a pandémia miatt is megtorpant. Most viseljük a közeli háború nehézségeit, komoly jogalkotási folyamat zajlik, új beruházási, építészeti törvény van születőben. Próbatételt jelent a klímaváltozás, a terrorizmus, a migráció is. A nehézségek dacára optimistának kell maradnunk, bíznunk kell a mérnöki szaktudásban, előrelátásban. A jövőben a területfejlesztési, építési kérdések fókuszba kerülnek, a jogi környezet is változik, helyére kerül. A kormányhivatal és a kamara együttműködése töretlen marad – részletezte dr. Takács Árpád.

Reich Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke beszédében úgy fogalmazott, munkájuk az egyik legfontosabb foglalkozás, hiszen az épített világban nincs olyan, ami nem a mérnökök keze munkáját dicsérné.

Endrész László István bejelentette, hogy a Dr. Cserei Pál Díjat 2023-ban Erdész Béla Sándornak ítélték.

A kitüntetést a néhai elnök özvegye, Dr. Csereiné Árgyelán Anna és dr. Takács Árpád főispán adta át a pályázat nyertesének. Dr. Cserei Pál méltatása után Erdész Béla Sándor bemutatta projektjét a hallgatóság előtt. Elhangzott: hat éven keresztül tervezték kollégáival a budapesti atlétikai stadion és edzőpályái, csarnokai építéséhez kapcsolódó vízépítési, árvízvédelmi projektet. Olyan helyszínen valósítottak meg komplex beruházást, ahol két fontos műtárgy (a százéves Kvassay zsilip és az állóvíznek minősülő Ráckevei Dunaág) látja el az árvízvédelmet. Végigvitték, felügyelték, levezették a projektet ott, ahol turbinák, hajózsilipek működnek, áramtermelés folyik, és egyéb üzemviteli munkák adódnak nap mint nap.

A Békés Vármegyei Mérnöki Kamara elnökségének döntése értelmében az ünnepségen Emlékplakettet vehetett át Biró Zsolt építőmérnök, kamarai elnökségi tag, valamint a tavalyi díjazottat, Benedicty Gyula kamarai biztost, alapító tagot, építészmérnököt is köszöntötték. (Korábban nem tudta átvenni emlékplakettjét.)

Elismerő oklevelet kapott Hoffman Ferenc villamosmérnök, a kamara felügyelő bizottságának tagja, Fabó István mezőgazdasági és vízgazdálkodási üzemmérnök, valamint Sáfár Attila építőmérnök, a kamara etikai és fegyelmi bizottságának tagja.