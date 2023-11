„Ha a sikerül az első 5 helyezett között végeznünk, akkor olyan töltési pont létesül városunkban, ami a nagyságrendekkel gyorsabb töltést tesz lehetővé a villanyautósok számára. Ez nem csak a helyben élők számára fontos, de a városunkba, vagy városunkon átutazók számára is komoly tervezési támpontot, megállóhelyet jelent. Ha támogatja, hogy Békéscsabán létrejöjjön ez a hiánypótló töltőállomás, akkor szavazzon Békéscsabára ezen a weblapon! A jelöltállítás ezúttal is jól sikerült, azonban maximum öt város nyerhet, és biztosak lehetünk benne, hogy a külföldi villanyautós közösség is aktív lesz, így nagyon fontos, hogy minél többen szavazzunk a magyar településekre” – olvasható a város közösségi oldalán.