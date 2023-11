A nemrég tartott gyomaendrődi képviselő-testületi ülés legfontosabb napirendi pontjairól tartott sajtótájékoztatót Toldi Balázs polgármester. Ismertette: az első témájuk a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása volt. Hozzátette, hogy régóta érkeznek már a jelzések annak érdekében, hogy felülvizsgálják ezt a rendeletet, amit most módosított is a testület.

Változtatták például azokat a jövedelemhatárokat, amik mellett igénybe vehetők ezen ellátások. Erre azért volt szükség, mert az utóbbi években jelentősen változott a nyugdíj, a minimálbér, illetve a garantált bérminimum is. Ezekhez igazították a szociális ellátásokhoz szükséges jövedelemhatárokat. Így például a rendkívüli települési támogatás esetében az elfogadott jövedelem felső határa 71 ezer 250 forintról 114 ezer forintra nő. A temetési segély pedig eddig 85 ezer 500 forinthoz volt kötve, ami 142 ezer 500 forintra változott. Tehát jelentős összegkülönbségekről van szó. Toldi Balázs hangsúlyozta, a fentiek nem jelentik azt, hogy maga az igényelhető támogatás is nő, viszont immár többen tudják majd azokat igénybe venni a településen.

A következő napirendi pont az Öregszőlőben működő integrált közösségi és szolgáltató tér további működtetésének kérdéseivel foglalkozott. Kifejtette, ennek működtetését 2023. december 31-ig a Rózsahegyi Alapítvány vállalta magára, illetve felügyelte. Jelezték azonban nemrég azt, hogy 2024 januárjától már nem tudják ellátni a feladatot. A képviselő-testület döntése szerint ezt a feladatot integrálják a Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Házba. Hangsúlyozta, egyhangúan nyilatkoztak arról az ülésen, hogy Öregszőlőnek szüksége van erre az épületre, ezért mindenképp megoldást találnak rá. A részletekről a következő alkalommal egyeztetnek.

A továbbiakban a Liget Gyógyfürdő- és Kemping 2023/2024 évi karbantartási munkálatairól tárgyaltak. Itt arról döntöttek, hogy forrást biztosítanak a fürdőnek a szükséges munkálatokhoz. Utóbbiak egy része már idén megvalósul, majd januárban folytatódik. Ennek érdekében januárban a létesítmény zárva lesz, és február 1-től nyitja ki újra kapuit.

Toldi Balázstól megtudtuk, a Liget fürdőhöz kapcsolódik némileg a következő napirendi pont is, hiszen a Liget Söröző és Étterem hasznosítási lehetőségeit tárgyalták. Hozzátette: egy korábbi projekt keretében vásárolták meg az épületet, amit bérbe adtak. 2023. november 30-ig kötöttek szerződést, amit a bérlő nem szeretne meghosszabbítani. A képviselő-testület arról döntött, hogy a fürdő nyílt pályázat keretében hidetheti meg az épület hasznosítására, azon belül az éttermi szolgáltatás folytatására. A bérleti díjból befolyó bevétellel pedig a fürdő gazdálkodhat majd.

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (BTESZ), illetve annak az ingatlankezelője nyújtott be egy vételi szándékot az önkormányzathoz egy gyomaendrődi ingatlanra. A szándéknyilatkozatban ismertették, hogy egy szociális ellátást szeretnének folytatni az ingatlanban, mégpedig a családok átmeneti otthonát valósítanák meg. Hozzátették, hogy pályázati úton nyertek forrást erre a tevékenységre. Előzetesen 45 millió forintra értékelték a Fő úti ingatlant, amit nem minden bizottság fogadott el, és úgy döntöttek, 55 millió forintban határozzák meg a vételárat. Így már az ingatlant nyílt árverés keretében hirdethetik majd meg. Viszont lesz benne többek között olyan kikötés, hogy szociális célra lehet a továbbiakban hasznosítani az épületet, illetve az önkormányzat elővásárlási jogot köt ki az értékesítés kapcsán. Toldi Balázs úgy fogalmazott: véleménye szerint egy hiánypótló tevékenységet folytatna a misszió az ingatlanban, ezért személy szerint szorgalmazná annak megvalósulását.

Döntöttek az ülésen a településrendezési eszköz 14-es számú módosításának előkészítésével kapcsolatos kérelemről is, amely a Szarvas-Gyomaendrőd 443-as számú főútvonal korszerűsítéséről szól. Toldi Balázstól megtudtuk, ennek tervezése már korábban elindult, most pedig egy olyan fázisba ért, amikor a településrendezési eszközt is módosítani kell. Ehhez mindkét város képviselő-testülete hozzájárult, így még közelebb kerültek a mindannyiuk számára fontos munkálatok megvalósításához, amit nemrég már a kormány is kiemelt projektként nevezett meg.

Az ülésen foglalkoztak továbbá a gyomaendrődi temetők 2024-es felújításával és karbantartásával. Döntöttek többek között a köztemető parkolóinak felújításáról, a gyomai ravatalozó homlokzatának megújításáról, illetve kapu-, és járdafelújításokról, valamint vízvezeték-hálózat bővítésről. Ezen munkálatok várhatóan jövő év közepére fejeződnek be.