Lezárult a Szarvas város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése című TOP-os projekt, amelyre 500 millió forint vissza nem térítendő európai uniós forrást nyert el az önkormányzat. A projektzáró ünnepséget kedden tartották, ahol összegezték az elmúlt évek csapadékvíz csatorna-hálózat fejlesztéseit, valamint szót ejtettek a helyes vízgazdálkodásról is.

Babák Mihály polgármester elmondta, egy igen fontos mérföldkőhöz érkeztek a csatorna-hálózat felújításával. Visszaemlékezett, hogy 2000-ben kezdődött el Békés vármegyében az a tudatos munka, amelynek keretében a rendkívüli időjárások adta csapadékvíz-felesleget elvezetik annak érdekében, hogy ne alakuljon ki komolyabb belvízhelyzet a térségben. A kezdtetek óta tehát eltelt 23 esztendő, amely időszak munkájának eredményeként eljutottunk odáig, hogy immár Békés vármegye belvízproblémái megoldódtak, és komolyabb esőzések után nem áll napokig, vagy akár hetekig víz az utcákon és a telkeken.

Babák Mihály ismertette, nem csupán a sok csapadék okozta belvízzel akadt azonban problémájuk, hanem az építkezések és az útépítések okozta szárazsággal is, ami a burkolatok miatt alakult ki. Éppen ezért különösen fontossá vált életükben a hatékony vízgazdálkodás, tehát az összegyűjtött csapadékvíz megfelelő helyre való átirányítása. Ez utóbbi érdekében is folyamatosan dolgoznak, illetve a lakosságot is igyekeznek ráirányítani például a csapadékvíz összegyűjtésére, és az azzal való öntözésre.