– Az MBH Bank három pénzintézet, az MKB Bank, a Takarékbank és a Budapest Bank egyesülésével jött létre és május elején kezdte meg működését új arculattal és új márkanév alatt. Milyen változásokkal találkozhattak az ügyfelek az elmúlt fél évben?

– Három, a maga piacán eredetileg is sikeres bankból hoztuk létre az MBH Bankot, amely így – mérlegfőösszege alapján – hazánk második legnagyobb hitelintézete lett. Összesen kétmillió – lakossági és vállalati – ügyfelet szolgálunk ki. Számos szegmensben már most meghatározó a piaci pozíciónk, többek között a vállalati szegmensben, azon belül is a mikro-, kis- és középvállalati hitelezésben vagy a lízingpiacon, és amire külön büszkék vagyunk, hogy – a Takarékbank hagyományait tovább örökítve – önálló üzletágban látjuk el az agrár- és élelmiszeripari, valamint az egyházi és önkormányzati partnereink támogatását. Természetesen a lakossági ügyfelekre is figyelünk, az elmúlt hónapokban harmonizáltuk, frissítettük termékkínálatunkat, és elkezdtük fiókhálózatunk megújítását, hogy ügyfeleink igényes környezetben magas szintű bankolási élménnyel találkozhassanak mindenhol, legyen szó egy fővárosi vagy éppen egy vidéki kistelepülésen található fiókunkról. Mi rendelkezünk a legnagyobb fiókhálózattal, 500 helyszínen fogadjuk ügyfeleinket, és jelentős országos lefedettséggel bír az ATM-hálózatunk is, amelyet az elkövetkező évben még jelentősen fejleszteni is fogunk. Talán ebből már érződik, hogy nemcsak a főváros, hanem az egész ország bankja szeretnénk lenni. Fontos értékünknek tartjuk a három bank egyesüléséből felgyűlt szakmai tapasztalatot és tudást, amit most ügyfeleink rendelkezésére tudunk bocsátani.

Puskás András: partnerként segítjük a magyar gazdaság és társadalom regionális erőközpontjait, a városokat is céljaik elérésében, fejlődésükben.

– Az MBH Bank a korábbi tagbankjainak köszönhetően eddig is élénken jelen volt a régiókban, milyen változások várhatóak a közeljövőben?

– Tisztán hazai tulajdonú bankként kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a lakosság és a vállalkozások pénzügyi kiszolgálása mellett partnerként segítsük a magyar gazdaság és társadalom regionális erőközpontjait, a városokat is céljaik elérésében, fejlődésükben. A mostani gazdasági helyzetben kulcsfontosságú az önkormányzatok és intézményeik számára a gazdaságos működés, az energetikai és zöld fejlesztések elindítása, és az ehhez kapcsolódó, elérhető pénzügyi források megtalálása. Ennek érdekében komplex települési/városfejlesztési tanácsadást, valamint zöld (fenntarthatósági) és digitális célokat szolgáló teljeskörű pályázati menedzsmentet is kínál számukra bankunk újonnan létrehozott, speciális üzletága.

– Vannak olyan jó gyakorlatok, amelyekre építeni tudnak?

– Az egyik korábbi bankunktól, a Budapest Banktól „örököltük meg” a Békéscsaba városához fűződő szoros kapcsolatunkat, ami mondhatom nyugodtan, hogy szívből jön nekünk. Az elmúlt 17 évben kiváló kapcsolatot alakítottunk ki a város vezetésével, személyen polgármester úrral, a jegyző úrral és a pénzügyi vezetéssel, akiket kiváló szakembereknek ismertünk meg. Ők igazán elkötelezettek Békéscsaba fejlődésében, amihez az MBH Bank mindig partner. Mi egyszerre vagyunk banki, finanszírozói partnerek, pénzügyi tanácsadók és jelentős városi munkáltatók. Békés vármegyében több ezer vállalati és több tízezer lakossági ügyfelünk van. Agrár- és élelmiszeri finanszírozásban piacvezetők vagyunk a térségben. A pénzintézet 2006-ban telepítette Békéscsabára Szolgáltató Központját, amely jelenleg is több száz munkatársat foglalkoztat. Így amellett, hogy jelentős adóbefizetéssel is hozzájárulunk a város működéséhez, Békéscsaba második legnagyobb munkáltatója vagyunk. Az elmúlt 17 év során jó kapcsolatokat alakítottunk ki a város középiskoláival és egyetemével annak érdekében, hogy támogassuk a helyi fiatalok pályaorientációját és elhelyezkedését.

A városban négy fiókban szolgáljuk ki nemcsak a csabai, de a környező településekről is érkező ügyfeleket. Az elkövetkező másfél évben négy új ATM-et is telepítünk, ezt már annak részeként vállaltuk, hogy pályázatot nyújtottunk be a békéscsabai önkormányzathoz annak érdekében, hogy az MBH Bank legyen az új, kizárólagos számlavezetője a városnak. A pályázat elbírálásánál a kínált kedvező szolgáltatási feltételek mellett azt is figyelembe fogják venni, hogy jelentős munkaadóként jelen vagyunk a város életében, így hozzájárulunk a helyi adóbevételekhez és Békéscsaba fejlődéséhez. Az elmúlt években a város önkormányzatával együttműködésben támogattuk a helyi civil szervezeteket, ezt a jövőben is folytatni szeretnénk.

Ha ezekhez hozzátesszük, hogy támogatói vagyunk a Békéscsabai MÁV SE labdarúgó csapatának és a nemzetközi szinten is magasan jegyzett Békéscsabai Röplabda Sportegyesületnek, vagy hogy szponzorként megjelenünk olyan helyi kulturális eseményeken is, mint a Csabai Kolbászfesztivál, abból jól látszik, hogy a városnak nem csupán megbízható pénzügyi partnere kívánunk lenni, de a hagyományok ápolására és a helyi közösség támogatására is hangsúlyt helyezünk. Bízunk benne, hogy ezzel az értékteremtéssel és szemlélettel hasznos szereplői lehetünk a városnak és a régiónak.