Békés vármegye határ menti térsége nehéz örökséget kapott mind állami utak, mind önkormányzati utak, mind bicikliutak tekintetében – kezdte dr. Mokán István, Sarkad polgármestere, aki szerint az elmúlt években vettek kedvező irányt a fejlesztések. Ugyanis korábban csupán tervek születtek, a beruházások megvalósításai elmaradtak.

Az együttműködés eredménye a fejlődés

Nemrég megújult Sarkad és Gyula között a Fekete- és a Fehér-Körösön átívelő hidak közötti, valamint Sarkad és az országhatár között a város és a VÉDA-kapu közötti szakasz. A korábbi felújítások között megemlítette, hogy korszerűsítették a Sarkad határától Gyula felé vezető, valamint a zöldséges körforgalomtól Doboz irányába menő szakaszok egy részét. De voltak városon belül is fejlesztések, példaként hozta fel a Gyulai és Anti út kereszteződésében épült körforgalmat. Kistérségi szinten sorolta a Sarkadkeresztúr és Nagygyanté, illetve a Nagygyanté és Geszt közötti beruházásokat.

– Meg kell nézni a végeredményt: kiváló minőségű munka zajlott komoly műszaki tartalommal – emelte ki dr. Mokán István. Sarkad polgármestere szerint az ilyen fejlesztésekhez összefogásra van szükség.

Az együttműködés eredményeként az M44-es eléri majd az országhatárt Békéscsabától Békésen, Dobozon, Sarkadon át Méhkerék és Újszalonta között, és a határ túloldalán, Nagyszalontánál csatlakozik az Arad és Nagyvárad közötti gyorsforgalmiba. Úgy véli, ez egy órási lehetőség, fejlődési potenciál az egész térség számára. Kiemelte: Sarkadon, az ipari parkban található a Dél-Alföld egyik legnagyobb tárolókapacitása, és ezt szintén bekötik majd az M44-esbe. Azt szintén hangsúlyozta: Sarkad és Nagyszalonta több mint 30 éve testvértelepülések, ezer szállal kötődnek egymáshoz nemcsak önkormányzati, hanem civil szervezeti, egyházi, vállalkozói vonalon.

Belterületi utakat is építhetnek

Beszélt arról is, hogy az Európai Unió eddig nem igazán támogatta az önkormányzati utak fejlesztéseit, ezért az önkormányzatok csak a Belügyminisztériumhoz tudtak pályázni évente egy-egy utca rendbe tételére. Saját forrásból pedig nem lehet ekkora volumenű fejlesztéseket megvalósítani. Most viszont a TOP Plusz minden település számára ad lehetőséget arra, hogy belterületi utakat építsen, korszerűsítsen. Sarkadon több száz millió forintból tucatnyi, jelenleg csak útalappal rendelkező utcát fognak leaszfaltozni.

Turisztikai szempontból is lényeges

Gyula polgármestere, dr. Görgényi Ernő elmondta: amikor 2015-ben elindult Városerdőn a Muzsikál az erdő rendezvénysorozat, akkor a program helyszínére nem vezetett bicikliút, a közút is leromlott állapotban volt. Mostanra viszont kiváló kerékpárúton és remek minőségű országúton közelíthető meg Városerdő, ami turisztikai szempontból ugyancsak lényeges. Hozzátette, hogy Gyuláról sokan mennek rokonlátogatóba Sarkadra, Méhkerékre és Kötegyánba, ezért is fontos, hogy megújult a két szakasz. Azért szintén lényeges, mert Gyuláról jellemzően erre mennek azok, akik Nagyszalontát vagy Észak-Erdélyt veszik célba, Méhkeréknél lépik át az országhatárt.

Újabb lehetőségek nyílhatnak

Méhkerék polgármestere, Tát Margit szerint gyorsan és hatékonyan dolgozott a kivitelező, és azok számára, akik munkába, iskolába, esetleg kórházba mennek, létfontosságú szakaszok újultak meg. Szerinte szükség van a további korszerűsítésre is, egészen az országhatárig. Szólt az M44-es Békéscsabától országhatárig való meghosszabbításáról, ami újabb lehetőségeket nyit Méhkerék számára.

Helyben tartanák a fiatalokat

Kötegyán polgármestere, dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia szerint erős a városok hívó szava, kevés fiatal marad a falvakban. Ahhoz, hogy helyben tarthassák a fiatalokat, szükség van minőségi közúthálózatra. Ő is fontosnak nevezte, hogy a mostani beruházásokat követően megújulhasson a VÉDA-kapu és a kötegyáni bekötőút közötti rész is Sarkad és az országhatár között.