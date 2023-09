Idén áprilisban született megállapodás arról, hogy átadják a negyedik gyorsforgalmi útkapcsolatot is Magyarország és Románia között. Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Bukarestben. Elmondta, hogy Magyarországon a Budapest és Békéscsaba közötti gyorsforgalmi utat, az M44-est el fogják vinni a határig, és akkor meglesz a lehetőség arra, hogy az Nagyszalontától délre becsatlakozzon a romániai úthálózatába az Arad-Nagyvárad gyorsforgalmi révén.

Hétfőn este a parlamentben Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára kiemelte, hogy a megállapodás jó alapot teremt a magyarországi M44-es gyorsforgalmi út és a Romániában ahhoz kapcsolódó útszakasz összeköttetésének megteremtéséhez. A megállapodás korszerű keretek között teszi lehetővé a két ország közötti gyorsforgalmi úthálózat bővítését. Az új gyorsforgalmi összeköttetés nemcsak a kulturális és családi kötelékek megerősítéséhez, hanem a gazdasági, kereskedelmi és turisztikai kapcsolatok fellendítéséhez is hozzájárulhat – közölte.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a Fidesz vezérszónokaként kijelentette, mint a térség egyik képviselője és a Nemzeti Összetartozás Bizottság alelnöke örül a javaslatnak.

– Régen megfogalmazott vágyunk és célunk volt, hogy az M44-es út folytatásával közvetlen gyorsforgalmi kapcsolata létesüljön Békés megyének a Partiummal

– jelentette ki, majd hozzátette: – Mindez nekünk, a közép-békési térség lakóinak ennél is többet jelent. Az út megépítése reményeink szerint növeli a külföldi és a hazai befektetők érdeklődését, javítja a közlekedésbiztonságot, erősíti a turizmust, s a magyar-román kapcsolatok intenzitását is növeli.

A képviselő emlékeztetett, a fentieken túl fontos a Budapest-Lőkösháza vasúti vonal és a csabai repülőtér fejlesztése is. – A Fidesz frakció támogatja a javaslatot – jelentette be.

Herczeg Tamás jelentette be a Fidesz-frakció támogatását. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Gurmai Zita (MSZP) azt mondta, hogy a fejlesztés célja az akadálymentes nemzetközi közúti forgalom megteremtése. Az MSZP támogatja az indítvány elfogadását – tette hozzá. Hollik István (KDNP) arról beszélt, Magyarország egyik legnagyobb előnye, hogy Európa közepén helyezkedik el. Érdemes minden olyan beruházást támogatni, ami ezt az előnyt megtartja és még növeli is – jelentette ki a képviselő, aki támogatásáról biztosította a javaslatot. Németh Szilárd (Fidesz) azt mondta, hogy Nagyszalontán egy gazdasági csomópont jöhet létre, mert oda termelő és egyéb üzemeket is lehet telepíteni.

Ezt követően Dúró Dóra levezető elnök a vitát lezárta.