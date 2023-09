NAK 1 órája

Békésben termett popcornból is készítették a jégkrémszezon slágerét

Bár mangóban nem, de popcornban erős Békés vármegye, és az itt termesztett pattogatni való kukorica – amit idén 1446 hektáron termeltek a gazdák Békésben – is hozzájárul a jégkrémek készítéséhez. Ugyanis a mangós és a popcornos édesség a legkelendőbb, és töretlen a jégkrémek népszerűsége a Békés vármegyeiek körében is. Többek között ez is kiderült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) körképéből.

Forrás: Shutterstock

A hagyományos ízvilágú hűsítő desszertek mellett egyre kelendőbbek a különleges ízű és textúrájú termékek. A NAK-nál kiemelték, nemzetközi márkák mellett a hazai gyártók széles termékkínálatából is válogathatnak a fogyasztók. A jégkrémgyártás területén csaknem 50 vállalkozás tevékenykedik az országban. Az időjárás és az infláció miatt a hazai jégkrémgyártók mintegy 10 százalékos visszaesést jósolnak az idei eladásokban, a magyarok többsége ugyanakkor az emelkedő árak ellenére sem mondott le a hűsítő nyalánkságokról. 32 millió literre tehető hazai fogyasztás Az agrárkamaránál elmondták, bár a jégkrémek már egész évben kaphatók a nagy üzletláncokban, a valódi szezont a nyári időszak jelenti, így az éves, mintegy 32 millió literre tehető hazai fogyasztás jelentős része is a melegebb hónapokban realizálódik. Ez azt jelenti, hogy minden magyar átlagosan kicsit több mint három liter jégkrémet fogyaszt el, többségében a nyári szezonban. A NAK-nál kiemelték, kevesen tudják, hogy a boltokba kerülő jégkrémek nemcsak a külföldi nagy gyártóktól érkeznek a boltokba, hanem a kínálat egy része hazai cégektől származik. Jégkrém-előállítással csaknem 50 vállalkozás foglalkozik Magyarországon. Egy hazánkban működő nemzetközi vállalat nagyüzeme mellett a hazai KKV-k képviselik a harmadik legnagyobb édességgyártó szakágazatot hazánkban. A hazai gyártóktól évente mintegy 74 millió liter jégkrém kerül a belföldi és az exportpiacok boltjaiba. Európa legnagyobb jégkrémgyártója egyébként Németország, ahol az elmúlt évben 620 millió liter jégkrémet állítottak elő. A fogyasztók továbbra is inkább a szívükkel választanak. A gyártók tapasztalatai szerint az idén mintegy 10 százalékos keresletcsökkenés látható a hazai piacon, ami részben az infláció miatti áremelésekkel magyarázható, ugyanakkor a fogyasztásra a hektikus nyári idő is negatív hatással volt. A fogyasztók – bár a jégkrémvásárlások során is költségtudatosabbak lettek, mint korábban –, továbbra is inkább a szívükkel választanak. Egy-egy izgalmas újdonság, kedvenc ízvilág könnyen elcsábítja a vásárlókat. A jégkrémgyártók folyamatosan kísérleteznek a különböző ízekkel és textúrákkal. A sós-karamellás, fűszeres vagy gyümölcsös jégkrémek egyre népszerűbbek, emellett a különböző textúrák, mint például ropogós vagy krémes rétegek, szintén divatosak lettek az elmúlt években. Az idei év nagy slágere a mangós és a popcornos jégkrém lett. A márkahűség egyre kevésbé fontos Békésben is A különleges ízek mellett az úgynevezett alapízek a meghatározók Békésben is a keresletben: a csokoládé, a vanília, az eper és a mandula. A kiszerelést tekintve a legtöbben a 100-249 milliliteres jégkrémeket választják, amik a piac 30 százalékát adják, de terjed az úgynevezett multipack és a „pintpoharas” kiszerelés is. A hazavihető, dobozos csomagolás részesedése eléri a 48 százalékot. Ugyanakkor, míg a kedvenc ízekhez ragaszkodnak a fogyasztók, a márkahűség egyre kevésbé fontos a vásárlás során Békésben is. A legtöbb jégkrém a kereskedelmi láncok saját márkás termékeiből fogy, ezeket követik hazánk legnépszerűbb gyártói márkái. A gyártók a különleges ízek és textúrák mellett egyre nagyobb figyelmet szentelnek az egészséges életmódot követő, illetve az ételérzékenységgel élő fogyasztóknak is. Folyamatosan nő az igény a vegán, növényi alapú, vagy például a gluténmentes jégkrémek iránt. A legnagyobb márkák kínálatában már megtalálhatók ezek a termékek, és nemcsak az alapízekben, hanem olyan különlegesekben is, mint például a földimogyoróvaj és banán ízű jégkrém.

