Mint azt a NAK-nál közölték, az esetre akkor derült fény, amikor a Nébih szakemberei mikrobiológiai vizsgálat céljából mintát vettek a boltokban kapható, friss, sertés darált húsból. Mivel a portéka vélhetően már nincs a boltokban – a rövid szavatosság miatt gyorsan túladhatott rajta az áruházlánc – a termékvisszahívásra ezért nincs lehetőség.

Bár a vásárlók részéről túlzott aggodalomra nem ad okot az ügy – a szalmonella baktérium ugyanis alapos hőkezelés után eltűnik a termékekből –, egy dologra viszont nagyon jól rávilágít az eset. Ahogyan arra a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és Magyar Húsiparosok Szövetsége is számtalan esetben felhívta a figyelmet, a friss áruk esetében kiemelt jelentősége van a termékek származásának. A magyar élelmiszerek Európa legszigorúbb élelmiszer-biztonsági ellenőrzésén esnek át, ráadásul a külföldi országokból behozott árukkal ellentétben a szállítási folyamat is lényegesen rövidebb, ami nemcsak a termékek minőségét, hanem az áruk frissességét is garantálja.