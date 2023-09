Dr. Kovács József Facebook posztjában kiemelte, „újabb lépéseket tettünk az M47-es Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti 2x2 sávos közúti főút engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése ügyében, mely választókerületében több települést is érinteni fog. Az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba és az országhatár (Nagyszalonta) közötti szakaszának kapcsán a tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás is elkezdődik. Továbbá több, kisebb települést összekötő közutat is felújítanak a körzetben.”