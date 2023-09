Mint a Világgazdaság írta, az építési és közlekedési miniszter azt mondta, hogy Debrecen a vidék fővárosa lesz, továbbá Magyarország második fővárosa.

Felidézte, hogy az elmúlt időszakot súlyos döntéshullám jellemezte, amikor személy szerint neki több ezer beruházást kellett leállítania azért, mert nem volt rájuk pénz. Most viszont eljutottak odáig, hogy néhány tucat beruházás tervezéséről és megkezdéséről érdemben tudott tárgyalni a kabinet. Ezeket új struktúrába rendezték, amelynek a fókuszában Debrecen áll.

Szólt arról, hogy minden út Budapestre vezet, Szegedről könnyebb eljutni a fővárosba, mint Debrecenbe. – Ezért ha úgy tetszik, egy Debrecen–Szeged-hidat létesítünk – mondta. Mint kiderült, ez az elképzelés több ponton érintheti Békés vármegyét is.

Bár Budapest termeli a magyar GDP harmadát, a vidék megerősítése stratégiai cél, ezért vidéki centrumokat alakítanak ki. Ez alá számos projektet rendeltek. Így például Berettyóújfalu és Békéscsaba között a 47-es út négysávosítása is ebbe a kategóriába tartozik. Mint a miniszter mondta, a Szeged és Debrecen közötti út Mezőberényig van rendben, onnan járhatatlan, ezt meg kell csinálni.

Négysávos utat vezetnek a Hódmezővásárhely–Orosháza–Békéscsaba–Debrecen viszonylatban.

Bár konkréten nem érinti a vármegye területét, de számunkra is fontos, hogy új, szintén négysávos Tisza-híd épül Szeged és Hódmezővásárhely között.

A részletekről kiemelte, az új Tisza-híd Algyőnél épül. Itt már létezik egy kétsávos átkelő, amelyet naponta 17,5 ezer jármű használt a 2022-es adatok szerint. Csakhogy a forgalmat itt rendszeresen korlátozni kell a rossz műszaki állapot miatt. Ez nem maradhat így, mert megborítja a közlekedést Szeged és Hódmezővásárhely között. Lázár János ennek kapcsán közölte, hogy a két város a jövőben össze fog nőni, és ikerváros lesz, annak minden gazdasági, politikai és társadalmi következményével. Egy új, szegedi Tisza-híd előkészülete is folyik. Ennek az a feltétele, hogy legyen megállapodás a szegedi városvezetéssel az ide tervezett gazdasági fejlesztésekről.

Lázár János Arra is kitért, hogy keresik, hol van még munkaerő, és hol lehet elérni gazdasági növekedést.

Egyebek mellett megismételte, hogy Debrecen a prioritás, az ország második fővárosa, egyben a vidék fővárosa, de lát potenciált Békéscsabában, Szegedben és Hódmezővásárhelyben is. Kecskemét már majdnem kész, de még itt is lehet növekedni. A Szeged–Debrecen viszonylat is kiemelt lehet, ahogy a magyar–szerb átlépési pont kikönnyítése is, mert amíg Szerbia nem EU-tag, addig nehezített a gazdasági együttműködés. Lázár János megjegyezte, hogy ezeknek a beruházási szándékoknak az infrastrukturális kiszolgálása az ő feladata.