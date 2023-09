Kozsuch Kornél, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés vármegyei elnöke elmondta, igazgatóságuk képviseletében látogatott el a vasárnapig nyitva tartó rendezvényre. Ahogy mondta, számos Békés vármegyei cég képviselőjével is találkozott, ami nem véletlen, hiszen Arad a legközelebbi szomszédaink egyike.

– Az Agromalimmal régi a kapcsolatunk, bemutatkozási és kapcsolatépítési lehetőséget biztosítunk egymás rendezvényein a résztvevő vállalkozásoknak – fogalmazott Kozsuch Kornél. – Az Agromalim kiváló lehetőség a magyar, ezen belül a Békés vármegyei vállalkozások számára is az exportpiaci jelenlétük fejlesztésére, valamint üzleti kapcsolatrendszerük bővítésére. Az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesületével továbbra is folytatjuk az együttműködést, több rendezvényen is kicseréljük tapasztalatainkat a gazdák érdekében.