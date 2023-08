Bozó József elmondta, a gazdák többet vártak a gabonától Békéscsabán, Békésben is, mint ami termett. A mennyiség az árpánál és a búzánál is 5,2 tonna/hektár körül alakult, de még ennél is nagyobb baj az alacsony hektolitersúly és felvásárlási ár. Raktározási gondok Békésben nincsenek, a többség igyekszik eladni mihamarabb a gabonát, mert meg kell finanszírozni a következő évet.

– Nagyon szépek a napraforgók és a kukoricák Békésben, bár a régi öregek erre mondták, sokat alszik még kint a növény – ecsetelte Bozó József. – A búzánál és az árpánál is nagyon szép termés nézett ki, akár hektáronként 7–9 tonnát is vártunk, kevesebb lett a hozam.

A betakarítási bizottság elnöke kitért arra, nem várt kártevővel is küzdeniük kell, ez pedig a mezei pocok. Lemorzsolja a csemegekukorica-szemeket, rágja a napraforgó szárát. Örömteli ugyanakkor, hogy a Nébih engedélyezte kérelem benyújtása alapján annak a szernek a használatát, mellyel csökkenthető a pocokállomány, ezzel együtt pedig a kártétele is.

