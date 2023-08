Mint a polgármester írta, az infláció, valamint az energiaárak jelentős emelkedése miatt kiemelten fontos, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák Gyula város lakosságát, segítséget nyújtva a rezsiköltségeik csökkentésében. A szentendrei székhelyű CYEB Kft. által hirdetett lakossági LED-csereprogram keretében a cég ingyenes LED-fényforrásokat biztosít a Gyulán élők számára, amely a háztartások kiadásainak csökkentése mellett az önkormányzat klímastratégiában megfogalmazott céljainak elérését is elősegítik.

Az igénylők kétféle foglalathoz kérhetnek izzókat. Az E 27 típusú (vastag) foglalathoz a régi 100, 75, 60 és 40W teljesítménynek, az E 14-es (vékonyabb) foglalathoz pedig a régi 60 és 40W teljesítménynek megfelelő LED-eket.

A jogosultsághoz a Gyula városában élőknek egy regisztrációt követően okmányokkal igazolniuk kell lakcímüket, valamint azt, hogy áramszolgáltatással rendelkeznek. A regisztrációs folyamatot a CYEB Kft. végzi az erre kialakított weboldalon.

Az oldalon a JELENTKEZÉS gombra kell kattintani, majd követni a regisztrációs űrlap utasításait. Meg kell adni a cserére kiválasztott fényforrásokat – a cserére kiválasztott eredeti klasszikus izzókat nem kell leadni. A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány és lakcímkártya (fotó az igazolványok mindkét oldaláról), villanyszámla (szolgáltatótól letöltött PDF vagy az első 4 oldal fotója). A regisztráció véglegesítése előtt ki kell választani az ÁTVEVŐHELY mezőben: Gyula Város Önkormányzata.

Mint a polgármester felhívta rá a figyelmet, aki nem rendelkezik interneteléréssel, szintén igényelhet LED-es fényforrásokat. Mivel egy e-mail címről többen is regisztrálhatnak, a családtagok, hozzátartozók, barátok is be tudják nyújtani a szükséges dokumentumokat, ha pedig erre sincs lehetőség, akkor a munkatársaik segítenek. Amennyiben segítségre van szüksége a regisztrációhoz, kérik, jelentkezzen a díjmentesen hívható (06) 66/463-730-as telefonszámon, egyeztessen időpontot munkatársaikkal, majd keresse fel a Családsegítő Központot (Jókai u. 30.), vagy nyitva tartási időben fáradjon be valamelyik városi idősek klubjába. Kérik ,vigye magával a szükséges dokumentumokat!