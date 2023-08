A Békés megyei ingatlanpiacon találtunk egy ledben és spotlámpákban gazdag házat. Az épület tökéletesen élhető kettő, de akár több gyermekkel együtt is, az állapota pedig kifogástalan. Ha este nem tud elaludni, tudjuk, hogy nem a bárányokat fogja számolgatni.

Békéscsabán, Jamina központjában, családi okok miatt, sürgősen eladó egy 120 nm-es, egyszintes, amerika konyhás családi ház. Az ingatlan üres, újszerű állapotban van, és azonnal költözhető. Csere is szóba jöhet.

Irányár: 39,9 millió forint

Békéscsaba egyik legkedveltebb kertvárosi részén, Jamina központjában található a teljes körűen, és a mai kor ízlésével, korszerűen felújított, családi ház. Az ingatlan nagyon jó lakókörnyezetben helyezkedik el, és minden fontos létesítményhez közel. Buszmegálló 350 méter, óvoda 400, iskola 500 méter. A bolt, posta, orvosi rendelő, patika is 1 km-en belül vannak.

Az udvar részben térkövezett, részben füvesített. A főépületen kívül egy garázs és két tároló is rendelkezésre áll. 2022-ben újították fel a hetvenes évek vége felé épült családi házat. Újak a víz és villanyvezetékek. Újak a külső és belső nyílászárók egyaránt. A közös helyiségek esztétikus, magas minőségű járólappal, a szobák laminált padlóval lettek burkolva. A fürdőszoba és a mellékhelyiség is modern csempét és szanitereket kapott. A tetőt már korábban felújították, 2009-ben. Akkor új faanyagra cserélték a régieket. Múlt évben pedig esztétikus, vadonatúj cserepet helyeztek fel, ehhez mérten lécezték újra, és fóliát is tettek.

A külső homlokzat 15 cm-es hőszigetelés kapott, és különlegesen szép nemes vakolatot. A kerítés sem maradt ki a felújításból. A kocsibejáróhoz, valamint az utcai parkírozáshoz is megfelelő felületet alakítottak ki, sáros időben sem okoz bosszúságot az ingatlan megközelítése illetve a megállás.

A belső elrendezése nagyon jó! A közel 50 nm-es amerikai konyhás nappali ad teret a családi közös együttléteknek. Akár szélesebb rokoni, baráti társaság is gond nélkül megférhet benne. 3 külön bejáratú szoba biztosítja a privát szférát. Hátul két 15 négyzetméteres, elöl egy 20 négyzetméteres. Emellett egy 10 négyzetméteres háztartási helyiség ad lehetősége mosókonyhának, vagy gardróbnak vagy csak tárolónak. A tágas fürdőszobában praktikusan kád és zuhanyzó is van. A WC külön mellékhelyiségbe került, ami szintén nagyobb a szokásosnál. Az álmennyezetbe épített energiatakarékos led lámpatestek és spotok különleges megvilágítást adnak a helyiségeknek. A nappaliban például a hidegtől a meleg fehérig állítható a színhőméréskélet három árnyalatban. A fűtést és a meleg vizet egy kombi gázkazán szolgáltatja, a padlóban futó csövekkel, és lapradiátorokkal.

A kis és nagykaputól a garázsig térkövezték az első udvart. Ez méretéből és elhelyezkedéséből adódóan kocsibejáróként, járdaként és teraszként is funkcionálhat. Mellette maradt még egy kis zöld terület is. A hátsó udvarban vannak a tárolók, és lehetne akár veteményes, gyümölcsös is! Jelenleg egy rendezett, füves terület fogad bennünket.

2 gyermekes családoknak a legideálisabb, de ha osztoznak a nem túl kicsi szobákon, akkor több gyermekkel is jól élhető. Pároknak és egyedülállóknak is alkalmas lehet, 1-2 dolgozó-, vendég-, vagy hobbiszobával. Aki szereti a világos, tágas tereket, és kívül belül rendezett, kényelmes egyszintes otthonra vágyik, tekintse meg!

