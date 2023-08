Békés vármegye 1 órája

Ismét kártyázhatunk a boltokban: hideg élelmiszert vehetünk

Ismét lehet Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) felhasználásával hideg élelmiszereket vásárolni az elfogadóhelyeken Békésben is. Tavaly is volt erre egy időszakban lehetőség, most ez augusztus 1-jétől egyelőre az idei év végéig él a Békésben számos üzletet működtető Élésker Kft. üzleteiben is.

Ismét lehet Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) felhasználásával hideg élelmiszereket vásárolni az Élésker boltjaiban is. Fotó: Bencsik Ádám

Augusztustól nemcsak az élelmiszerek 15 százalékos akciózása, hanem a SZÉP-kártyát érintő kormányzati intézkedések is segítik a családokat és az infláció letörését. A kormány által nyújtott adókedvezménnyel a munkáltatók újabb 200 ezer forinttal tölthetik fel dolgozóik SZÉP-kártyáját, amelyet az év végéig élelmiszervásárlásra is fel lehet használni – közölte a tárca az MTI-vel hétfőn. Kiemelték: az elhúzódó háború és a hibás brüsszeli szankciók súlyos károkat okoznak a gazdaságban. A kormány ebben a nehéz helyzetben is mindent megtesz, hogy helyreállítsa a gazdasági növekedést és megvédje a családokat, a munkahelyeket. A kormány döntése értelmében idén augusztus 1. és december 31. között a munkáltatók a jelenlegi kereten felül a SZÉP-kártyára egyszeri legfeljebb 200 ezer forintos többlet összeget utalhatnak dolgozóiknak. Így 2023-ban 650 ezer forintra emelkedik a rendkívül kedvező adó és járulékfizetés mellett adható munkavállalói elismerés keretösszege, valamint ebben az időszakban a SZÉP-kártyákon rendelkezésre álló összegeket a családok hidegélelmiszerek vásárlására is felhasználhatják. Az árukészletet is az új lehetőségnek megfelelően töltik az Élésker Kft. boltjaiban /Fotó: Bencsik Ádám/ Tyetyák Magdolna, a Békésben számos üzletet működtető Élésker Kft. ügyvezetője kiemelte, a jogszabálynak eleget téve, minden boltjukban fizetni lehet szinte már minden élelmiszeréért SZÉP-kártyával. Augusztus elsejétől emellett az alapvető élelmiszerek 15 százalékos akciózása is segíti a családokat és az infláció letörését. Tyetyák Magdolna kiemelte, ennek a rendelkezésnek is maradéktalanul eleget tesznek boltjaikban. Egy szoftver kifejlesztésével és alkalmazásával tudták ezt a meghatározott időpontra elérni, és ezáltal megvalósul a vásárlók teljes körű tájékoztatása, kiszolgálása. – Felkészültünk, az árukészleten, a termékek sokféleségén és az elérhető árakon sem múlik, hogy a lehető legtöbben nálunk érvényesítsék a SZÉP-kártya új lehetőségeit – emelte ki Tyetyák Magdolna. – Munkatársaink készséggel állnak azok rendelkezésére, akiknek akár a kötelező akciózással, akár a SZÉP-kártya felhasználási lehetőségeivel kapcsolatban kérdésük van.

