A város polgármestere kiemelte, a munkakezdéskor esedékes balesetvédelmi oktatás előtt neki is lehetősége nyílt találkozni legifjabb munkavállalóikkal.

– Ahogy évek óta, úgy az idei nyáron is két csoportban vártuk a jelentkezőket. Úgy gondolom, hogy nyári kereset mellett fontos szempont volt az is számukra, hogy helyben, adott esetben ismerős közegben találkozzanak először a munka világával – tette hozzá, majd hangsúlyozta, a polgármesteri hivatalban és a városi intézményeiknél is rutinos, nagy tapasztalattal bíró szakemberek egyengetik majd útjukat.