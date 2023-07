Infrastrukturális fejlesztések zajlottak a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban, ennek a részleteiről sajtótájékoztatón számolt be Dávid Zoltán polgármester és Buzai Csaba intézményvezető.

A városvezető kiemelte azt a szakmai munkát, amit a könyvtár csapata képvisel és amire a támogatók is felfigyeltek.

– Az a küldetéstudat, amivel az olvasás szeretetére nevelnek, ahogyan megtöltik tartalommal és olvasókkal e falakat, példás. Azon fáradoznak, hogy felkeltsék kicsikben és felnőttekben az olvasás iránti vágyat, hogy az orosháziaknak igényükké váljon a könyvtárlátogatás, a könyvek forgatása. A fejlesztésbe bevonták városunk ismert szerzőjének, Károlyi Fülöp Bélának a mesehősét, Gyopárka tündért – a látnivaló és a tartalom is remélem, sokakat becsalogat ide a jövőben is – fogalmazott Dávid Zoltán.

– Az elmúlt években új küldetésnyilatkozatot és új jövőképet fogalmaztunk meg, új, hosszútávú stratégiai terveket készítettünk, miközben 2018-tól – több eredményes pályázatnak köszönhetően – külsőleg is megújultunk – mesélt az előzményekről Buzai Csaba.

A gyermekkönyvtár napjainkban nyári játszóházzal várja a kicsiket

– Eredményeink megjelennek számokban is, hiszen újra emelkedő a beiratkozott olvasói létszám, a kölcsönzött dokumentumok száma. Másrészt díjak formájában is megnyilvánul: országos elismerések, mint a Minősített Könyvtár cím, a Vándorbagoly-díj és a Családbarát szolgáltató hely; megyei díj, mint a Békés vármegyei vakokért emlékplakett; ezek mellett egyéni elismerések... Orosháza Közszolgálatáért díjat hat könyvtárosunk vehetett át az elmúlt években, ketten az Év Könyvtárosa Békésben díjjal lettek gazdagabbak. Büszkék vagyunk a fejlődésre, volt mire építkeznünk. 2022 januárjában elkészítettük a könyvtár infrastrukturális fejlesztési koncepcióját, ami első körben a gyermekkönyvtár felújítását, újraértelmezését jelentette, de ezzel párhuzamosan néhány fejlesztés a felnőtt könyvtárban is szükségessé vált. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága 15 millió forint támogatást ítélt meg e célok megvalósítására – ezt már a helyszínen sorolta Buzai Csaba, aki kiemelte, folyamatosan közösségi térben gondolkodva alakították a könyvtári tereket, még akkor is, amikor összébb kellett húzódniuk.

– Gyermekkönyvtárunk sokszínű teret kínál az éppen szükséges funkciókhoz. Ha író-olvasó találkozó van, vagy kreatív foglalkozás, vagy játszóház, vagy könyvtárbemutató óra, netán vetítés, a térrendezéssel, a mobilitással bármit képesek vagyunk megoldani – mutatott körbe a szépen díszített gyermekkönyvtárban. Buzai Csaba azt is elmondta, a folyamatos munkálatok ellenére nem zártak be. Szolgáltatásaik, dokumentumaik elérhetők voltak, igaz, kevesebb rendezvényt szerveztek.

Az energiaválságra reagálva a világítást is modernizálták, erősebb fényt biztosítva és 50 százalékkal csökkentve éves áramfogyasztásukat. Fontos megjegyezni: valamennyi munkát helyi vállalkozók végezték.