Két jó hírünk van, egyik a rezsikompenzáció, ami lakosságarányosan a második legnagyobb összeg volt a térségben (majd 310 millió forint). Illetve friss hír, a város is nyertese a REKI pályázatnak egy komoly összeggel – jelentette be a politikus, utalva a háborús időszakra, a szankciók okozta gazdasági nehézségekre, s ebben a közegben nincs könnyű dolga azoknak, akik a plusz forrásokért pályáznak, lobbiznak. Öröm ezért is egy ilyen sikerről beszámolni, ami mögött a hivatal dolgozóinak a komoly munkája van.

Dávid Zoltán polgármester megköszönte a politikusnak a városért, a térség településeinek a boldogulásáért, a források megszerzéséért végzett munkáját.

– Az energiaárak megnövekedtek, számláinkon ezt érezzük is. Villanyszámláink komoly terhet jelentenek, de ennek ellenére önkormányzatunk nem kapcsolta le a közvilágítást, nem szűkítette szolgáltatásait. Tervezett gazdálkodással, takarékossági porgrammal igyekeztünk boldogulni. Ám kellettek a plusz források, hogy számláinkat kifizessük – tette hozzá a városvezető.