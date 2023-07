Rendkívüli támogatás (REKI) címén érkezett az önkormányzat számlájára több mint 650 ezer forint. Erdős Norbert azt is bejelentette, hogy barnakőszénre pályázott a település, 2 millió 529 ezer forintból 500 mázsa téli tüzelőt tudnak beszerezni. Ez lakosságarányosan a választókerület legjobb eredménye - fűzte hozzá a politikus.

Almáskamarás rezsikompenzáció címén 5 millió 172 ezer 731 forint támogatásban részesült. S hogy ezek a plusz források hol s hogyan hasznosultak? Mazán Attila szólt a részletekről.

– Minden érkező támogatás komoly segítséget jelent a községnek. A megemelkedett rezsiárak következtében Almáskamarás képviselő-testülete is hozott olyan döntéseket (bezárt a helyi művelődési ház, a könyvtár heti egyszer volt nyitva, a közfoglalkoztatási programokat is érintették az átszervezések), amelyekkel a takarékosságra törekedtek. A rezsikompenzáció több mint 5 milliós összege nagyban segített bennünket a számlák rendezésében - fogalmazott a polgármester. A barnakőszén támogatását illetően megerősítette, arányaiban valóban komoly szállítmányról van. Azért is fontos ez a mennyiség, mert a településen gyakori a vegyes tüzelés.

– Ha megérkezik a szén, a kiszállítását önkormányzatunk a közfoglalkoztatottakkal megoldja ingyenesen és az arra rászorulóknak, az időseknek a behordásban is segít. Idén az a terv, vállalkozón keresztül próbáljuk csökkenteni a szállítás terheit. Reményeink szerint zökkenőmentes lesz a kiszállítás, így már a téli ünnepek előtt megkapják a szenet az almáskamarásiak, fűtetlen lakás nem lesz a faluban – hangsúlyozta a település vezetője. A rendkívüli támogatás kapcsán azt is elmondta, ez a pénz már a számlájukon van, a gázszámlát tudják rendezni.

Mazán Attila megköszönte Magyarország kormányának, a térség országgyűlési képviselőjének az elmúlt hónapokban tanúsított odafigyelést, így a település működése zavartalan lehet.