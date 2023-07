Idén az immáron megszokott gyűjtőpontokon fogadják Békésben a gazdák búzafelajánlásait a Magyarok Kenyere program keretében. A felajánlások folyamatosan érkeznek is a következő fogadóhelyekre: Csabai Raktárszövetkezet, Dombegyházi Agrár Zrt., Kert-Land Kft. (Vésztő), Orosfarm Zrt. (Orosháza), MOROKO-FARM Kft. (Szarvas), Szárító és Tároló Mg. Zrt. (Kondoros) és Nagy János Szárító (Békés).

Ezek mellett hétfőn új gyűjtőpontot létesítettek Oravecz Tamás medgyesegyházi családi gazdaságának telephelyén. Oravecz Tamás a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés vármegyei alelnöke is, ebben a minőségében is fontosnak tartja a rászorultak javára az búzaadományokat.

– Eddig is minden évben ajánlottunk fel búzát, hogy az abból megőrölt liszttel segítsük az egész Kárpát-medence magyarjait, a magunk szerény módján – hangsúlyozta Oravecz Tamás. – A szállítás nem olcsó, ezért döntöttünk úgy, hogy a medgyesegyházi és környékbeli gazdáknak se kelljen messzire vinniük a felajánlott gabonát, így telephelyünkön külön helyet és fogadószemélyzetet biztosítunk erre.

Oravecz Tamás (balra) és Kraller József a medgyesegyházi gyűjtőponton

Fotó: Für Henrik

Oravecz Tamás elmondta, az agrárkamara tagsága körében a részükről leginkább fontosnak tartott projektekről végeztek felmérést. A földügyekben való eljárás, az egységes kérelmekben nyújtott segítség mellett a harmadik helyen a Magyarok Kenyere program végzett.

Kraller József kiemelte, az adakozási hajlam a medgyesiek vérében van. Igaz ez a Magyarok Kenyere mellett számos akcióra, például a jótékonysági báljukra is, ahol 5–600 ember tölti meg a sportcsarnokot nemes céllal. A polgármester hozzátette, ha valakinek segíteni kell, Medgyesegyházán számíthat a földijeire. Ugyanezt mondta el Barecz Zsuzsanna gazdálkodó is, aki édesapja, Barecz Mihály nevében is adományozott búzát a rászorultak javára. Faragó Terézia telepvezető és Mlinár György telepvezető-helyettes elmondta, felkészültek az adományok fogadására. Az előző évekkel szemben az adományozást kitolták a búza elszállításának idejére az eddigi, augusztus 20-ai időpontról. Egészen szeptember közepéig várják a gyűjtőpontokon a gabonát, amit akkor majd az eddigi évekhez hasonlóan Drahos Zsolt nagykamarási vállalkozó szállít őrlésre a tótkomlósi malomba.