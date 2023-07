Kozsuch Kornél, a NAK Békés vármegyei elnöke megköszönte a felajánlást dr. Szabó Istvánnak a majdani kedvezményezettek nevében is. Elmondta, a gyűjtőhelyekre folyamatosan érkeznek az adományok. A fogadóhelyek Békésben: Csabai Raktárszövetkezet, Dombegyházi Agrár Zrt., Kert-Land Kft. (Vésztő), Orosfarm Zrt. (Orosháza), MOROKO-FARM Kft. (Szarvas), Szárító és Tároló Mg. Zrt. (Kondoros) és Nagy János Szárító (Békés).

– Akik nem tudnak valamelyik telephelyre kimenni, azoknak a felajánlását a békéscsabai székházunkban is fogadjuk – emelte ki Kozsuch Kornél. – Vannak, akik nem rendelkeznek búzával, de segíteni szeretnének a rászorulókon. Számukra is adott a lehetőség, hogy pénzbeli adományt tegyenek. – A gyűjtőpontok vezetői mellett a tótkomlósi malom tulajdonosa, a búza- és lisztadományok szállítói a tavalyihoz hasonlóan idén is szerepet vállalnak vármegyénkben. Ha keveset, de sokan adományoznak, akkor érvényesül a program mindkét célja. Többen vállalnak sorsközösséget a Kárpát-medencei és a békési rászorulókkal, másrészt nőhet a felajánlott mennyiség. A gyűjtőpontokat úgy alakítottuk ki, hogy mindenki a legközelebbi helyen adhassa le felajánlását.

A NAK Békés vármegyei elnöke hangsúlyozta, tavaly rendkívüli aszállyal kellett szembesülniük a gazdálkodóknak, termésük nagyságrendekkel alatta maradt a vártnál, de a rászorulók javára jó szívvel, önzetlenül adományoztak.

– Érvényesült Széchenyi István mondása: „Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.” – hangsúlyozta. – Több mint négyszáz felajánló révén jött össze a 39 tonna búzaadomány Békésben, a bajban még feljebb tették a lécet a gazdák. Idén sem könnyű a helyzet, mert a felvásárlási árak nem a remélteknek megfelelően alakulnak. A felajánlásokat ugyanakkor ez sem gátolja, mert a szolidaritás a gazdák lelkéből fakad. Lehajolnak az elesettekhez, hogy segítő kezet nyújtsanak.